HK Express推$288「雙重賞通行證」！優先辦理登機＋選前排位 一年兩次搶平機票
更新時間：19:12 2026-01-29 HKT
發佈時間：19:12 2026-01-29 HKT
發佈時間：19:12 2026-01-29 HKT
香港快運航空（HK Express）宣布推出全新的限時產品「雙重賞通行證」，讓熱愛旅遊的消費者能以更精明的方式，享受更優越的飛行體驗。這項通行證售價僅$288，不但包含總值$360的服務代金券，更提供一年兩次優先搶購超值機票的黃金機會，絕對是旅遊愛好者不容錯過的恩物。
HK Express全新「雙重賞通行證」 $288優先登機＋選位+搶平機票
總值$360優先登機＋選位代金券
HK Express全新「雙重賞通行證」，為持有者帶來了三重升級禮遇。首先，通行證包含兩張價值$80的「香港快運優先服務+」代金券，讓旅客在機場享受優先辦理登機手續及優先登機的待遇，節省寶貴的排隊時間。更貼心的是，該服務附帶航班延誤保障，若航班延誤超過90分鐘，旅客可選擇享用機場貴賓室或獲得$80現金保障，為旅程增添一份安心。
除了優先服務，通行證還包括兩張價值$100的「前排座位」服務代金券。旅客可利用代金券預先選擇第2至第10行的座位，這意味著在飛機降落後能更快離開機艙，對於追求效率、行程緊湊的商務旅客，或是希望盡快展開旅程的度假人士而言，這項服務無疑能帶來極大便利。
一年兩次優惠搶平機票
通行證最核心的賣點，在於持有人可於一年內，享有兩次在香港快運標誌性的「Gotta Go Super Sale」促銷活動中「搶先飛」的權利。在每次公開發售前24小時，持證者將會收到附有專屬連結的電郵通知，提早進入購票頁面，優先預訂限量超值機票，輕鬆鎖定心儀的航點及出發日期，避免與大眾一同搶票的壓力。
HK Express「雙重賞通行證」優惠詳情
- 銷售日期： 2026年1月29日至1月31日
- 售價：$288
- 通行證內容：
- 「香港快運優先服務+」代金券2張
- 「前排座位」服務代金券2張
- 一年內2次指定 Gotta Go Super Sale 優先搶購權
- 購買連結：>>按此<<
- 條款及細則： 優惠數量有限，先到先得，售完即止。此優惠僅適用於香港快運指定網站，不適用於手機應用程式或微信小程式。所有代金券於成功購買後即可使用。
資料來源：HK Express
同場加映：買機票注意！航空公司2月下調燃油附加費 短途最平$140 長途航線減近$200
最Hit
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
2026-01-28 17:10 HKT
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
2026-01-28 19:30 HKT
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT