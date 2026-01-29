HK Express推$288「雙重賞通行證」！優先辦理登機＋選前排位 一年兩次搶平機票

香港快運航空（HK Express）宣布推出全新的限時產品「雙重賞通行證」，讓熱愛旅遊的消費者能以更精明的方式，享受更優越的飛行體驗。這項通行證售價僅$288，不但包含總值$360的服務代金券，更提供一年兩次優先搶購超值機票的黃金機會，絕對是旅遊愛好者不容錯過的恩物。

HK Express全新「雙重賞通行證」 $288優先登機＋選位+搶平機票

總值$360優先登機＋選位代金券

HK Express全新「雙重賞通行證」，為持有者帶來了三重升級禮遇。首先，通行證包含兩張價值$80的「香港快運優先服務+」代金券，讓旅客在機場享受優先辦理登機手續及優先登機的待遇，節省寶貴的排隊時間。更貼心的是，該服務附帶航班延誤保障，若航班延誤超過90分鐘，旅客可選擇享用機場貴賓室或獲得$80現金保障，為旅程增添一份安心。

除了優先服務，通行證還包括兩張價值$100的「前排座位」服務代金券。旅客可利用代金券預先選擇第2至第10行的座位，這意味著在飛機降落後能更快離開機艙，對於追求效率、行程緊湊的商務旅客，或是希望盡快展開旅程的度假人士而言，這項服務無疑能帶來極大便利。

一年兩次優惠搶平機票

通行證最核心的賣點，在於持有人可於一年內，享有兩次在香港快運標誌性的「Gotta Go Super Sale」促銷活動中「搶先飛」的權利。在每次公開發售前24小時，持證者將會收到附有專屬連結的電郵通知，提早進入購票頁面，優先預訂限量超值機票，輕鬆鎖定心儀的航點及出發日期，避免與大眾一同搶票的壓力。

HK Express「雙重賞通行證」優惠詳情

銷售日期： 2026年1月29日至1月31日

售價：$288

通行證內容： 「香港快運優先服務+」代金券2張 「前排座位」服務代金券2張 一年內2次指定 Gotta Go Super Sale 優先搶購權

購買連結：>>按此<<

條款及細則： 優惠數量有限，先到先得，售完即止。此優惠僅適用於香港快運指定網站，不適用於手機應用程式或微信小程式。所有代金券於成功購買後即可使用。

資料來源：HK Express