買機票注意！航空公司2月下調燃油附加費 短途最平$140 長途航線減近$200

生活百科
更新時間：16:32 2026-01-27 HKT
發佈時間：16:32 2026-01-27 HKT

農曆新年長假期將至，如打算買機票去旅行可以多等幾天，事關各大航空公司將於2月調整燃油附加費，不少短途航線的燃油附加費都往下調，至於長途航線方面，3間航空公司都會下調價格！詳情即看下文！

航空公司2月下調燃油附加費 2月1日起買機票即享新價

如打算買機票於農曆新年長假期去旅行，建議待至2月才正式出手！事關各大航空公司將於2月下調燃油附加費，短途航線方面，更新後的燃油附加費最平低至$140。

事實上，燃油附加費於2026年1月1日起曾經歷調整，由約$140元上調至約$190。換句話說，經過1個月之後，2月的最新燃油附加費會「還原」至2025年12月時之水平。

短途航線方面，8間航空公司包括：國泰航空、大灣區航空、大韓航空、德威航空、長榮航空、中華航空、星宇航空、聯合航空，燃油附加費會由$191下調至$142；香港快運的燃油附加費會由$190下調至$140；香港航空的燃油附加費則由$211下調至$162。另外，有3間航空公司亦會就長途航線下調燃油附加費，包括：國泰航空、聯合航空、新西蘭航空，價格會由$767下調至$569。

如希望能享受到下調後的燃油附加費，記得要在2月1日起方可購買機票，如在2月1日前買票，仍會收取調整前的燃油附加費價格。

燃油附加費可加可減 民航處2018年曾令禁收

燃油附加費為「客運燃油附加費（Fuel Surcharge，YQ／YR）」，是航空公司向乘客徵收的附加費，以幫助航空公司收回部分的額外經營成本，費用會因應當時的燃油價格而波動。當燃油價格上漲，燃油附加費自然會往上調；反之，燃油附加費亦會有下調、甚至有取消的空間。早於2016年2月，民航處鑑於「航油價格近月已大幅下調並處於穩定而合理的水平」，宣佈航空公司將不可就香港出發的航班徵收客運燃油附加費，直到2018年11月1日才再次容許航空公司重新徵收燃油附加費。

文：TF

資料及圖片來源：國泰航空聯合航空長榮航空、星島圖片庫

