出示手機支付碼的正確方式？日本店員呻客人1舉動極麻煩 建議這樣做+調亮螢幕更好！
更新時間：15:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-18 HKT
隨著智能手機普及，人們外出購物時經常要使用手機出示電子支付平台、會員帳號或優惠券的二維碼供店員掃瞄。不過，大家又有沒有留意自己在出示手機畫面時的動作？早前，有日本店員表示部分客人會以垂直方式出示手機支付碼，然而這種方式對他們來說其實非常不方便，隨即引起不少網民熱議，紛紛建議可以一方式出示手機，對雙方來說才是最方便的做法！
出示手機支付碼的正確方式？日本店員呻客人做1舉動極麻煩……
最近，有日本網民在社交平台X發文，以店員角度分享客人出示手機支付碼的方式。他認為，有客人會垂直拿起手機出示條碼或二維碼畫面，而店員或需要拿著掃瞄器配合手機螢幕高度及角度，因此這個姿勢對店員來說相當不方便。
至於對店員來說，以甚麼方式出示手機支付碼才是最好？網民表示，客人只需拿著手機並將其平放，向店員方向遞出，出示支付條碼或二維碼即可。
店員留言呼籲：事先調亮手機螢幕更好！
帖文一出，隨即引起不少從事零售業的網民熱議，有人直言「那種將手機打橫或打斜的客人也讓人火大」、「這樣掃描品跟手機螢幕會形成「八字」（無法對焦），明明平放著遞過來，對雙方來說才是最輕鬆的吧……」；也有人認為其實兩種方式都無所謂，只要掃到條碼就可以，「其實兩種方式都可以，不過下面的方法對客人來說比較輕鬆。那種打橫出示手機畫面的人，店員要跟著扭動手腕配合，真的很辛苦」。
此外，有不少網民亦提到，打工時最希望客人在排隊付款前可以事先打開App畫面，並調亮手機螢幕，否則「太暗根本掃不到」，「我只希望客人能事先把螢幕亮度調到最大，並在排隊前先打會員和行動支付App畫面」、「這種拿法的確很難掃，但這是客人想方便雙方的善意，所以可以原諒。但是手機畫面很暗的人，真的會讓我覺得『你真的想買東西嗎？？？』那麼暗要怎麼掃啊！」大家下次以電子支付平台購物時不妨多加留意！
來源：X@NeyaTetsu
文：LW
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