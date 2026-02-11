新年北上有著數！香港出發 深圳/廣州直通巴1招最多減$10 簡單3步領取
更新時間：13:01 2026-02-11 HKT
發佈時間：13:01 2026-02-11 HKT
發佈時間：13:01 2026-02-11 HKT
農曆新年是闔家團圓、出遊玩樂的旺季，頻繁的跨境往來開銷不菲。為迎接新春佳節，跨境直通巴公司「環島中港通」與WeChat Pay HK攜手合作，推出限時車票優惠，提供高達$10的即時折扣來往廣州和深圳各個口岸，讓您的新春旅途更添一份喜悅與輕鬆。
環島中港通新春優惠！香港直達深圳/廣州直通巴 3步即領$5/$10券
環島中港通的路線網絡四通八達，從香港市區多個地點出發，直達廣州、深圳、佛山、東莞等大灣區主要城市，以及各大口岸。無論是回鄉與親友共聚天倫，品嚐地道美食，還是在新年假期到鄰近城市作短線遊，環島中港通都提供了點對點的便利，免卻了攜帶大小行李轉車的煩惱。
即日起至2月28日，乘客只需透過WeChat應用程式，進入WeChat Pay HK支付服務頁面，即可從活動頁面領取$5或$10的優惠券，成功領取優惠碼後，系統會直接跳轉至環島中港通的官方微信小程序進行購票，以至抵價格來往廣州和深圳，讓旅程預算更為充裕。
如何領取環島中港通 x WeChat Pay HK新春優惠？
- 打開 WeChat 應用程式，進入「我」 > 「支付與服務」 > 點選「優惠專區『悅享新春』」。
- 在優惠券頁面點擊「領取」，然後點擊「使用」以複製專屬優惠碼。
- 點擊「前往商戶頁兌換」，頁面將自動跳轉至環島中港通的微信小程序，在購票時貼上優惠碼即可享受折扣。
環島中港通 x WeChat Pay HK悅享新春優惠
- 推廣日期：即日起至2026年2月28日
- 優惠內容：
- 購買香港往返廣東省各地區車票，可享$10折扣優惠。
- 購買香港往返各口岸車票，可享$5折扣優惠。
- 條款與細則：優惠數量有限，先到先得，領完即止。
資料來源：環島中港通
同場加映：農曆新年北上深圳留意！九巴加開通宵特別線N73 轉乘至皇崗口岸 港鐵/金巴/皇巴指定日子加班
最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT