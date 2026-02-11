新年北上有著數！香港出發 深圳/廣州直通巴1招最多減$10 簡單3步領取

農曆新年是闔家團圓、出遊玩樂的旺季，頻繁的跨境往來開銷不菲。為迎接新春佳節，跨境直通巴公司「環島中港通」與WeChat Pay HK攜手合作，推出限時車票優惠，提供高達$10的即時折扣來往廣州和深圳各個口岸，讓您的新春旅途更添一份喜悅與輕鬆。

環島中港通新春優惠！香港直達深圳/廣州直通巴 3步即領$5/$10券

環島中港通新春優惠！香港直達深圳/廣州直通巴 3步即領$5/$10券

環島中港通的路線網絡四通八達，從香港市區多個地點出發，直達廣州、深圳、佛山、東莞等大灣區主要城市，以及各大口岸。無論是回鄉與親友共聚天倫，品嚐地道美食，還是在新年假期到鄰近城市作短線遊，環島中港通都提供了點對點的便利，免卻了攜帶大小行李轉車的煩惱。

即日起至2月28日，乘客只需透過WeChat應用程式，進入WeChat Pay HK支付服務頁面，即可從活動頁面領取$5或$10的優惠券，成功領取優惠碼後，系統會直接跳轉至環島中港通的官方微信小程序進行購票，以至抵價格來往廣州和深圳，讓旅程預算更為充裕。

如何領取環島中港通 x WeChat Pay HK新春優惠？

打開 WeChat 應用程式，進入「我」 > 「支付與服務」 > 點選「優惠專區『悅享新春』」。 在優惠券頁面點擊「領取」，然後點擊「使用」以複製專屬優惠碼。 點擊「前往商戶頁兌換」，頁面將自動跳轉至環島中港通的微信小程序，在購票時貼上優惠碼即可享受折扣。

環島中港通 x WeChat Pay HK悅享新春優惠

推廣日期：即日起至2026年2月28日

優惠內容： 購買香港往返廣東省各地區車票，可享$10折扣優惠。 購買香港往返各口岸車票，可享$5折扣優惠。

條款與細則：優惠數量有限，先到先得，領完即止。

資料來源：環島中港通