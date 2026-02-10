農曆新年北上深圳留意！九巴加開通宵特別線N73 轉乘至皇崗口岸 港鐵/金巴/皇巴指定日子加班

農曆新年是市民出遊、北上深圳或旅客訪港的高峰期，為應對這個出行高峰期，政府聯同各個公共運輸營運商於日前宣布將會推出多項措施，例如九巴會加開特別線N73，通宵往來皇崗口岸，以及港鐵、金巴、皇巴等公共交通工具會加班行駛等，即睇內文詳情。

農曆新年北上交通最新安排！九巴加開特別線接駁皇巴 通宵往皇崗口岸

政府預計於2月15日（年廿八）至2月23日（年初七）內地春節黃金周期間，訪港旅客或北上的市民將顯著增加。為此，政府推出一系列相關配套安排，以及專為疏導人潮而設的特別交通措施，包括巴士、港鐵、金巴、皇巴等，方便市民及旅客規劃行程。

1. 九巴加開N73特別線 多條線路加密班次

N73︰通宵接駁皇巴往皇崗口岸

為配合落馬洲/皇崗口岸的24小時通關服務，九巴將於2月17日至19日（年初一至年初三）的凌晨，加設N73皇巴站特別班，由港鐵上水站開往新田，方便乘客在東鐵綫往羅湖的服務結束後，乘搭這架巴士前往新田運輸交匯處，再轉乘皇巴，經皇崗口岸前往內地。

W3︰上水往高鐵西九龍站加班

即日起，由上水開往高鐵西九龍站的W3巴士線會加密班次，包括逢周一至五平日日間來回班次，以及周六、日假日下午由西九高鐵站開出的班次，將會由30分鐘加密至20分鐘一班。

798P︰全日往返尚德/將軍澳南

由大圍站往返將軍澳工業邨的798P，平日只在早上繁忙時間提供服務。但於2月17日至22日期間（年初一至年初六），將會額外提供全日服務，包括10:15am至10:45pm期間由大圍火車站開出，以及9am至10pm期間由將軍澳工業邨開出，每30分鐘一班車。798P會由大圍站開出，經美林及沙田，出隧道後會直達尚德及將軍澳南。

2. 港鐵︰年初一大部分路綫通宵服務

根據運輸署的計劃，各公共運輸營運商將全面加大運力。港鐵將於2月13日至23日期間，即年廿六至年初七，重點加強東鐵綫不同時段的列車服務。

此外，大部分本地鐵路綫將在2月16日（年廿九）提供通宵服務，並於2月17日（年初一）及2月18日（年初二）分別因應花車巡遊及煙花匯演而加密班次，方便市民。

3. 金巴/皇巴︰最密1分鐘一班

陸路口岸方面，連接港珠澳大橋的穿梭巴士「金巴」於農曆新年期間，將會加密班次至最高峰時約1分鐘一班。而往返落馬洲與皇崗的過境穿梭巴士「皇巴」，班次亦會增至最密約兩分鐘一班。

同時，當局已增加香港跨境直通巴士配額，以加強服務，並制定應急預案，於有需要時於港珠澳大橋、落馬洲/皇崗口岸及深圳灣口岸，實施公共交通專用通道等特別交通管理措施，以確保公共交通服務暢順。

資料來源︰新聞公報、九巴