農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳

農曆新年即將來臨，加上內地有長達9天的「春節黃金周」，北上深圳或回鄉探親的出入境人流預計又會達高峰期。不過，今年農曆新年期間8大口岸將不會實施延長通關時間的特別安排，兩個口岸會維持24小時通關，要返深圳或回鄉度歲的市民要留意了。

農曆新年8大口岸通關時間最新安排！兩口岸24小時開放

今年的農曆新年假期由2月17日（年初一）至2月20日（年初四），不少人會選擇北上深圳或回鄉探親度歲，跨境人流估計會達另一波高峰期。但因應往年的過關人流考量，香港保安局局長鄧炳強於日前於電台節目中表示，特區政府決定不效法2024年的特別通關安排，農曆新年期間8大口岸將不會延長通關時間。

鄧炳強指出，特區政府曾於2024年農曆新年期間延長部份口岸的服務時間，但實際「使用人數不多」，加上考慮到今年農曆新年期間香港今年春節沒有直至半夜的大型活動，相信各口岸現有的常規通關時間已能滿足絕大部份旅客的出行需求。

8大出入境口岸春節開放時間︰