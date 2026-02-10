Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸

旅遊
更新時間：12:52 2026-02-10 HKT
發佈時間：12:52 2026-02-10 HKT

經常往返深圳與澳門的旅客有喜訊了！內地直通巴客運公司「OK巴士」，近日開通全新路線，由深圳出發前往珠海拱北口岸的單程票價僅需19.8元人民幣，讓旅客可以輕鬆抵達關口，再步行過關，展開澳門之旅！

票價僅¥19.8抵達澳門！OK巴士推深圳、珠海拱北口岸直通巴！

對於精打細算的旅客而言，交通開支往往是旅費中重要的一環。「OK巴士」推出的19.8元單程票價，相較於其他交通方式，價格極具吸引力。除了價格優勢，其「快捷」和「直達」的特點也值得稱讚，巴士經由深中通道行駛，大大縮短了以往繞行虎門大橋的行車時間，全程行駛高快速公路，從深圳到珠海拱北口岸最快僅需約一個半小時。落車後即可從珠海拱北口岸，徒步過關，抵達澳門。

深圳市區上車 覆蓋羅湖、福田、南山核心區

「OK巴士」在深圳設立了多個上車點，全面覆蓋了羅湖、福田及南山三大核心地段，方便港人乘坐。中心地段每個上車點均選址於地鐵站出口附近，交通便利，大大減少了乘客前往乘車點的周轉時間。無論您是住在羅湖的繁華鬧市，還是在福田的中心商務區工作，抑或居於南山的科技園區，都能輕鬆找到就近的上車點，享受便捷的出行服務。另外班次亦頗密，平均維持15至30分鐘有一班次從深圳出發，時間亦相當靈活，由早上6:30至晚上8時均設有班次。

微信輕鬆購票詳細教學

在微信（WeChat）App內，於上方搜尋欄輸入「OK巴士」
在微信（WeChat）App內，於上方搜尋欄輸入「OK巴士」
進入官方帳號後，點擊左下角的「訂票」選項。
進入官方帳號後，點擊左下角的「訂票」選項。
點按「熱門」路線，選擇「深圳」一欄，即可見到「深圳-珠海澳門 ¥19.8」的路線。
點按「熱門」路線，選擇「深圳」一欄，即可見到「深圳-珠海澳門 ¥19.8」的路線。
根據您的出行計劃，挑選合適的班次時間及上車地點。
根據您的出行計劃，挑選合適的班次時間及上車地點。

「OK巴士」的購票流程極為簡便，旅客無需下載額外的應用程式，只需透過微信（WeChat）即可完成所有操作。整個過程清晰明瞭，只需幾個簡單步驟，便能輕鬆鎖定您的優惠車票。

  1. 在微信（WeChat）App內，於上方搜尋欄輸入「OK巴士」。
  2. 進入官方帳號後，點擊左下角的「訂票」選項。
  3. 點按「熱門」路線，選擇「深圳」一欄，即可見到「深圳-珠海澳門 ¥19.8」的路線。
  4. 根據您的出行計劃，挑選合適的班次時間及上車地點。
  5. 按照頁面提示，填寫乘車人的基本個人信息。
  6. 確認無誤後，即可選擇支付方式並完成購票。

OK巴士深圳至珠海澳門路線詳情：

  • 優惠票價： 單程人民幣19.8元
  • 路線： 深圳至珠海拱北口岸
  • 主要賣點： 途經深中通道，快捷直達，票價極具競爭力
  • 營運安排： 春節期間照常服務，且價格維持不變
  • 深圳上車地點：
    • 羅湖區： 地王大廈公交站（近1號線大劇院地鐵站C口）
    • 福田區： 1號線車公廟地鐵站B口扶手電梯門口
    • 南山區： 1號線深大地鐵站A3口，歌文西餅麵包店門口路邊
  • 購票平台： 微信（WeChat）搜尋「OK巴士
  • 溫馨提示： 具體班次和票價以官方平台最終公布為準，建議旅客提早預訂。

資料來源：OK巴士

延伸閱讀：深圳直擊！京東踩入飲食界開「七鮮超市」 賣即煮海鮮/片皮鴨/燒肉 店員公開港人8大爆買清單

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前