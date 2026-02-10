最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸

經常往返深圳與澳門的旅客有喜訊了！內地直通巴客運公司「OK巴士」，近日開通全新路線，由深圳出發前往珠海拱北口岸的單程票價僅需19.8元人民幣，讓旅客可以輕鬆抵達關口，再步行過關，展開澳門之旅！

對於精打細算的旅客而言，交通開支往往是旅費中重要的一環。「OK巴士」推出的19.8元單程票價，相較於其他交通方式，價格極具吸引力。除了價格優勢，其「快捷」和「直達」的特點也值得稱讚，巴士經由深中通道行駛，大大縮短了以往繞行虎門大橋的行車時間，全程行駛高快速公路，從深圳到珠海拱北口岸最快僅需約一個半小時。落車後即可從珠海拱北口岸，徒步過關，抵達澳門。

深圳市區上車 覆蓋羅湖、福田、南山核心區

「OK巴士」在深圳設立了多個上車點，全面覆蓋了羅湖、福田及南山三大核心地段，方便港人乘坐。中心地段每個上車點均選址於地鐵站出口附近，交通便利，大大減少了乘客前往乘車點的周轉時間。無論您是住在羅湖的繁華鬧市，還是在福田的中心商務區工作，抑或居於南山的科技園區，都能輕鬆找到就近的上車點，享受便捷的出行服務。另外班次亦頗密，平均維持15至30分鐘有一班次從深圳出發，時間亦相當靈活，由早上6:30至晚上8時均設有班次。

微信輕鬆購票詳細教學

在微信（WeChat）App內，於上方搜尋欄輸入「OK巴士」

進入官方帳號後，點擊左下角的「訂票」選項。

點按「熱門」路線，選擇「深圳」一欄，即可見到「深圳-珠海澳門 ¥19.8」的路線。

根據您的出行計劃，挑選合適的班次時間及上車地點。

「OK巴士」的購票流程極為簡便，旅客無需下載額外的應用程式，只需透過微信（WeChat）即可完成所有操作。整個過程清晰明瞭，只需幾個簡單步驟，便能輕鬆鎖定您的優惠車票。

OK巴士深圳至珠海澳門路線詳情：

優惠票價： 單程人民幣19.8元

路線： 深圳至珠海拱北口岸

主要賣點： 途經深中通道，快捷直達，票價極具競爭力

營運安排： 春節期間照常服務，且價格維持不變

深圳上車地點： 羅湖區： 地王大廈公交站（近1號線大劇院地鐵站C口） 福田區： 1號線車公廟地鐵站B口扶手電梯門口 南山區： 1號線深大地鐵站A3口，歌文西餅麵包店門口路邊

購票平台： 微信（WeChat）搜尋「OK巴士」

溫馨提示： 具體班次和票價以官方平台最終公布為準，建議旅客提早預訂。

資料來源：OK巴士

