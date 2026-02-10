北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸

農曆新年將至，不少港人會專程北上深圳行花市及辦年貨。深圳市2026年迎春花市及年宵市場已陸續開幕，為方便市民前往，各區特別安排了接駁巴士專線，直達6大花市，大部分更是免費乘搭。即睇多條年宵巴士專線詳情及營運時間，讓市民更輕鬆行花市掃年貨。

深圳免費年宵巴士線開通！直達6大近春花市

馬年即將來臨，深圳市政府為迎接2026年農曆新年，於羅湖、福田、南山等多區舉辦大型迎春花市及年宵市場。各花市規模盛大，集購物、表演、美食於一身，為方便市民參與，更宣布推出6條花市接駁專線，於年宵開放期間接載市民前往，大部分更是免費乘搭。

1. 羅湖區愛國路花市︰專線T525線

深圳羅湖愛國路花市於2月10日至2月16日舉行，現場設有花卉、餐飲、年貨、過年用品、文創及萌寵6大展區，合共逾300個攤位。場內更有與園科公園合辦的新春燈會，富濃厚的節日氣氛。

羅湖花市專線 T525線

首末站︰竹園賓館 → 竹園賓館

停靠站點︰竹園賓館（花市北門）→ 荷花市場（地鐵5號線怡景站A口）→ 花市南門（臨時站）→ 翠竹地鐵站B2口（臨時站）→ 竹園賓館（花市北門）

服務時間︰2月10日至16日10am-9pm

票價︰¥2

2. 福田節日廣場花市

福田花市同樣於2月10日至16日舉行，在深圳節日大道的節日廣場與市民見面。今年花市佔地2.4萬平方米，有超過200個特色攤位。除了傳統年花和年貨，還引入了國際文創、潮流潮玩、特色美食等多元選擇。

福田．節日廣場花市免費專線

首末站︰福田口岸公交總站 → 福田口岸公交總站

停靠站點︰福田口岸公交總站 → 福田節日廣場花市（花市南入口）、蓮花村地鐵站（地鐵3、10號線）、彩田村 → 蓮花北村 → 福田節日廣場花市（花市南入口對面）

服務時間︰2月10日至16日10am、11:30am、1pm、2:30pm、4pm、5:30pm

票價︰免費

3. 南山「城南花開」迎春花市

南山區的「城南花開」迎春花市早於2月8日在荷蘭花卉小鎮開幕，這屆花市以「南山馬年 萬億花FUN」為主題，設有荷蘭花卉小鎮、中山公園及南頭古城3個主要會場，並聯同各街道的購花點，規模龐大。

城南花開花市1線H543線

首末站︰南頭總站 → 南頭總站

停靠站點︰

南頭總站 （荷蘭花卉小鎮東門）→ 南山汽車站 → 前海花園 → 大新地鐵站 （地鐵1號線）→ 南山文體中心 → 南頭古城 → 南頭總站 （荷蘭花卉小鎮東門)

服務時間︰2月8日至14日9:30am-8pm

票價︰免費

4. 南山深港花卉中心

位於南山西麗街道的深港花卉中心有超過300間花店，售賣各式各樣盆栽、花寍，因其平價批發價及豐富品種，成為市民的買花「秘密基地」。

深港花卉中心花市線

首末站︰報恩福地 → 報恩福地

停靠站點︰

報恩福地（深港花卉中心）→ 九祥嶺 → 西麗法庭 → 西麗社區 → 珠光地鐵站（地鐵7號線）→ 龍井地鐵站（地鐵7號線）→ 桃源村地鐵站（地鐵7號線）→ 龍苑西路 → 龍珠門 → 龍井地鐵站（地鐵7號線）→ 新屋村 → 珠光地鐵站（地鐵7號線）→ 西麗社區 → 西麗法庭 → 九祥嶺 → 報恩福地（深港花卉中心)

服務時間︰2月10日至16日10am-6pm

票價︰¥3



5. 龍崗南灣百合花溪谷花市

龍崗南灣的百合花溪谷花市被譽為華南地區數一數二的鮮花主題中心，於2月1日至16日開放，提供一站式辦年貨的便利。

T223線

首末站︰蓮塘口岸 → 百合花卉小鎮（直達，不設中途站）

服務時間︰2月10日至14日（視人流情況開車）

票價︰免費



6. 光明區花市

光明區佔地約2萬平方米的「花的世界」，春節期間會變身做年花主場，集中供應年桔、蝴蝶蘭、紅掌等傳統年花，並有專業園藝師提供保養意見。

御景花卉中心花市線

首末站︰鳳凰英薈城 → 御景花卉中心

停靠站點︰

鳳凰英薈城 → 長圳地鐵站（地鐵6號線） → 光僑雅苑 → 長圳人行天橋 → 御景花卉中心

服務時間︰2月10日至16日10am、12nn、2pm、4pm、6pm

票價︰¥3

資料來源︰深圳巴士集團