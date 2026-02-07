深圳辦年貨8大平價批發市場+市集！海吉星/福田農批/龍崗世貿中心 海味生果禮盒一應俱全

深圳年貨市場｜深圳辦年貨｜還有兩個多星期便到農曆新年，又是忙著辦年貨的時間！近年港人喜歡北上消費，自不然會亦會發掘深圳辦年貨的好去處，趁假期返深圳吃喝玩樂期間順道購買應節的海味乾貨、蔬菜水果、年花、過年裝飾及利是封等，價錢又實惠。其實深圳有不少熱門辦年貨必到的熱門地，例如批發市場、農批市場、花卉市場等，大部分地鐵直達，方便港人一日遊深圳去逛逛掃平貨！

深圳辦年貨8大批發市場+年貨市集！買齊乾貨海味/蔬果/利是封

深圳辦年貨8大平價批發市場+年貨市集目錄：

海吉星農批市場的地理位置雖然不比福田農批市場方便，不過勝在面積夠大，今年更特別舉辦福市集年貨節，由即日起至2月14日，場內供應多款新鮮水果、蔬菜、肉禽類、茶葉及副食品等年貨。此外，市場內亦有各式糧米油麵、乾貨、香料、乾果、糖及酒等，送禮佳品應有盡有。

今次市集區域分布在各棟大樓，5/6棟一層為水果區、7/8棟一層為蔬菜、肉禽及凍品區，至於茶葉區則位於6棟三層，副食品交易區則分布在5、6棟一層及3棟一、二層，要入手大量送禮用品就最適合不過！建議上午前往水果款式會較多，而且要記得預留時間，避免逛不完所有區域！

海吉星農批市場 福市集年貨節

日期：即日起至2026年2月14日

地址︰深圳市龍崗區平湖白坭坑社區丹農路1號

交通︰乘搭深圳地鐵3號綫「丹竹頭站」A出口轉乘巴士M491路、M181路、M270路、881路，到海吉星公交總站。如不想轉乘多程地鐵及公交，建議乘的士前往，約人民幣90元

由即日起至2026年2月11日，深圳會展中心舉辦一年一度的迎春年貨博覽會，佔地約7,500平方呎，集合多個品牌的乾貨、禮盒及副食品，涵蓋糖果、美酒、茶葉、全國各地特產、時尚潮流服飾及非遺集市等，類似香港工展會及冬日美食節等大型博覽，適合購買家常年貨及辦送禮年貨。

日期：即日起至2026年2月11日

地址：深圳會展中心6號館（深圳市寶安區展城路1號）

交通：乘搭深圳地鐵1號綫或4號綫「會展中心站」D出口步行200米

門票：免費入場

臨近農曆新年，福田農批市場舉行「福市集」，集合超過2,000個商戶，供應各式各樣的應節年貨，由生鮮食品到年花一應俱全，同時首設農產品質量分級示範店，網民推薦必買爽脆多汁的智利車厘子，以及過年必備的海味乾貨等。

福田農批市場深受不少港人喜愛，佔地逾10萬平方米，4層高的批發市場劃分為不同區域，包括蔬菜、水果、凍肉、蛋、副食品、海味乾貨、土產、中藥材、家品雜貨等，種類繁多，加上地鐵可以直達，交通非常方便！

福田農批市場「福市集」

日期：即日起至2026年2月14日

地址：深圳市福田區梅林路110號

交通：深圳地鐵4號線至「上梅林站」下車，轉乘地鐵9號線至「梅景站」下車，C出口步行約70米

營業時間：上午8時至下午6時

深圳龍崗世貿中心由即日起舉行戶外花市，供應新鮮蔬果、特色食品、臘味禮盒、新春裝飾及禮盒等，同場更有非遺魚燈巡遊表演、兒童騎馬體驗等活動，除了辦年貨，也適合一家大細感受濃厚的新年氣氛；至於商場內，亦有蘇寧易購年貨節及華潤萬家年貨節。

日期：即日起至2026年2月23日

地址：深圳市龍崗區龍城街道龍翔大道8014號

交通：深圳地鐵3號線至「吉祥站」C出口步行約7至10分鐘

臨近農曆新年，深圳笋崗文具玩具禮品城的過年氣氛濃厚，幾乎化身一片紅彤彤的喜慶海洋，熱鬧非凡。市場內，各間店舖都會掛滿揮春對聯、新年掛飾、燈籠、利是封、財神公仔等，款式之多讓人眼花撩亂，喜氣洋洋的氛圍撲面而來。

深圳笋崗文具玩具禮品城樓高四層，分區清晰，1樓及2樓主要是新春節慶用品，是當地市民辦年貨的核心區域；2樓至3樓提供各式文具、玩具、家品及公仔精品；至於4樓就是小朋友天地，有齊多款兒童玩具，如盒裝玩具、車仔、積木等。而且，場內主打親民批發價，利是封最平10人民幣就可以買到3包，就算大手掃貨亦不會肉赤。

提提大家，購物前建議先在網上查詢價格，以及要多走幾間商店，貨比三家，做個精明消費者！

筍崗文具玩具禮品批發市場

地址：深圳羅湖區寶安北路2033號1至4樓

交通︰深圳地鐵7號線「筍崗站」A出口，步行約500米

營業時間︰上午8時30分至下午7時

位於深圳南山區的南貿市場，有「年貨一條街」之稱，更是當地人辦年貨的首選熱點！市場內糧油雜貨店林立，賀年食品種類豐富，有多款糖果、餅乾等，無論是過年必備的傳統利是糖、瑞士糖、金莎朱古力、藍罐曲奇、樂家杏仁糖，還是經典中式賀年糖果，如糖冬瓜、糖蓮子、糖椰子、柑桔、橄欖等，應有盡有。此外，想入手各式堅果、果脯、對聯、燈籠等年貨亦一應俱全，價格親民合理，逛起來超滿足！

南貿市場

地址︰深圳南山區南頭街道南貿街華為體驗店東側90米

交通︰深圳地鐵1號線桃園站B出口

位於深圳福田區華強北的紫荊城食品交易中心，佔地約5,000平方米，匯聚超過百間商戶，樓高兩層，是本地人和港人北上掃貨的進口零食天堂！

每逢臨近農曆新年，場內瞬間變成人山人海的辦年貨熱點，可以入手多款賀年禮盒，涵蓋糖果、堅果、朱古力、餅乾、果乾、飲品，以至高級禮品酒都有，而且買一件都可享有批發價，比超市或在香港購買便宜，但亦有網民提醒，購買前要從多渠道比價，才能以最抵價錢入手心水產品。

紫荊城食品交易中心

地址︰深圳福田區振興路25號

交通︰深圳地鐵2號線華強北站B出口，步行約420米

寶安區的上川市場由1991年投入使用，至今超過30年，獲小紅書網民封為「寶藏級街市」，洋溢地道煙火氣息，佔地過萬平方米，6幢建築結合商舖與民居，設有蔬菜水果區、鲜肉區、海鲜區，不少得有乾货區，供應過年必備的瓜子、糖果、堅果、臘腸、臘肉等。

深圳上川市場