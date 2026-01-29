深圳士多啤梨園8大推介！南山/龍華/光明區 免費入場/地鐵直達¥30起任摘

深圳士多啤梨園8大推介！不少港人都會趁假日北上深圳吃喝玩樂，除了市區各大商場及景點，如果想遠離繁囂，感受大自然氣息或體驗田園樂趣，不妨前往深圳各大農莊或果園採摘士多啤梨，今次《星島頭條》記者整理8個深圳士多啤梨園推介，大部分都是免費入場，採摘後再按水果或蔬菜重量計算收費，其中更有一個果園位於深圳南山市中心，乘搭地鐵即可直達，交通非常方便！

深圳士多啤梨園8大推介！南山/龍華/光明區 免費入場¥30起任摘

深圳士多啤梨園8大推介目錄：

光明歡樂田園採摘園位於深圳光明區，標榜採用健康種植方式，蔬果無膨大劑、催熟劑等農藥殘留。現時，採摘園的士多啤梨正值當造季節，遊客可以免費入場採摘，如果將摘下的士多啤梨帶走，價錢為每磅人民幣45元。

除了採摘士多啤梨，亦可採摘園區內種植的多款蔬果，如甘蔗、小番茄、聖女果等，採摘甘蔗後，更可以在現場榨成蔗汁。

地址：深圳市光明區光明街道口社區徑口路

交通：深圳地鐵6號綫「圳美站」A1出口，步行約17分鐘；或於「光明大街站」換乘M356路公車，在「牛根坳創意園站」下車，步行約4分鐘

門票：免費入場

微信公眾號：「光明歡樂田園」

百旺草莓園位於深圳南山區，佔地約1萬平方米，園內可採摘的蔬果類型包括奶油士多啤梨、聖女果、小番茄及甘蔗等，提供籃子和剪刀，自摘士多啤梨每斤收費人民幣50元。但要留意，園內不可邊摘邊吃，建議購買士多啤梨後於休息區清洗再品嘗。

地址：深圳南山西麗麻磡奇星工業園

交通：自駕導覽至「百旺草莓園」，或「深圳市南山區奇星路47號北行120公尺」

營業時間：08:30-18:30

門票：免費入場

觀瀾生態草莓園種植的品種包括奶油士多啤梨、蘋果士多啤梨、白雪公主士多啤梨等，主打無催熟、無農藥，每顆都紅潤飽滿，果肉鮮嫩多汁。免預約即可入場，自摘士多啤梨每斤人民幣35元。

地址：深圳市龍華區桂花路368號

交通：乘搭深圳地鐵4號線至觀瀾湖站或牛湖站，再轉乘計程車直達

營業時間：07:00-19:0

門票：免費入場

深圳市華大大鵬農科示範基地周末限定開放入場採摘士多啤梨及小番茄，可採摘的品種為妙香7號，每顆都非常飽滿，带自然果香，不含農藥，採摘按斤稱重，每斤人民幣40元。此外，園區內還有油麥菜、生菜、白菜及芥蘭等，全部均是基地直採，保證新鮮。

地址：深圳市大鵬新區鵬飛路47號

交通：自駕導航「深圳市華大大鵬農科示範基地」

營業時間：9:00-18:00（士多啤梨及小番茄采摘每周末開放）

查詢：「深圳市華大大鵬農科示範基地」微信公眾號

石圍公園草莓園位於深圳光明區，無需門票即可入場，園內的士多啤梨色澤紅潤，而且份量十足，另有黑珍珠小番茄、黃金聖女果、人參果等，亦可以入手有機蔬菜及自家製蜂蜜等。摘完士多啤梨後可以按斤稱重帶回家，亦可以在旁邊的石圍公園野餐，即摘即食！價錢方面，士多啤梨每斤人民幣35元、聖女果每斤人民幣20元，而蔬果類則為每斤人民幣5元。

地址：深圳市光明區水庫路將石通富工業園東北

交通：自駕導航「石圍公園草莓園」；乘搭M238巴士到石圍新村西區，下車後步行約20分鐘

營業時間：7:00-20:00

門票：免費入場

深圳士多啤梨園6. 龍崗開心草莓園（无敌老猫儿大拐子@小紅書）

龍崗開心草莓園種植多款水果及蔬菜，其中奶油士多啤梨不少都飽滿多汁，自摘帶走每斤人民幣30元，另有甘庶、羊角蜜、茄子、聖女果、小西瓜等，同樣是按重量計算，被網民形容是「實現新鮮蔬果自由」，無入園費，適合親子同遊！

地址：深圳龍崗區寶龍街道浪背村涵頭碧路浪背菜場2號

交通：深圳地鐵3號綫龍城廣場站下車，乘搭的士直達，或自駕前往停泊在園區免費停車場

營業時間：07:00-19:00

門票：免費入場

如果不夠時間前往郊區，深圳南山區荔林公園內原來也有一個士多啤梨園，更可以乘搭地鐵直達，免費入場，交通方便！園內除了可以採摘士多啤梨，還有可以親手拔白蘿蔔、剪茄子等。士多啤梨及蔬菜自摘按斤稱重，分別是每斤人民幣50元及每斤人民幣6元，附近更設有兒童樂園，適合帶小朋友一起來盡情放電！

地址：深圳南山區沿湖路45號

交通：深圳地鐵9號綫荔林站，步行約500米抵達荔林公園。從荔林公園南門進入，直走後右轉，步行約200米，建議沿途留意標示牌。

營業時間：早上-17:30

門票：免費入場

深圳士多啤梨園8.青姐草莓園（大江Camping@小紅書）

青姐草莓園位於深圳南山區，種有士多啤梨、聖女果、茄子、甘庶、小番茄等，全部都可供採摘，再按重量計算收費，士多啤梨價格由每斤人民幣40至50元不等，不可邊摘邊吃，每人最少摘滿1斤，無須預約，免費入場。