世界政府峰會｜教大校長李子建與全球領袖分享經驗 討論教育未來

世界政府峰會｜香港教育大學校長李子建早前應阿聯酋人工智能國務部長Omar Sultan Al Olama及阿聯酋總統文化顧問、阿聯酋大學校監Zaki Anwar Nusseibeh邀請，於本月3至5日，前往杜拜出席世界政府峰會，與多位政府高官及高校代表分享教大在創新、人工智能(AI)等方面的經驗與看法，加強與中東的教育合作，並提升教大的國際影響力。

世界政府峰會｜參加者逾6000人 規模達歷屆之最

世界政府峰會是全球最具影響力的政府高層論壇之一。今年峰會以「塑造未來政府」為主題，參加者逾6000人，當中包括150個國家和地區的代表，以及諾貝爾獎與圖靈獎得主、頂尖科學家與企業高層等，規模為歷屆之最。

李子建獲邀參與「全球大學圓桌會議」、「教育未來論壇」及「經濟高端對話」。「全球大學圓桌會議」匯聚了阿聯酋大學、史丹福大學、麥基爾大學及香港科技大學等院校的高層代表，討論大學在急遽變革時代中的戰略角色。李子建分享教大在推動教育科研轉化與產學合作方面的實踐經驗，反映香港作為國際高等教育樞紐，在連結全球教育治理與本地實踐之間的獨特價值。



隨後，李子建亦出席題為「誰塑造未來課堂？」的「教育未來論壇」，分享教大在AI教育應用與教師專業發展方面的前沿研究與專業洞見，獲與會者高度認可。



在「經濟高端對話」中，李子建與十多位政府及國際組織的領導人對話。他在會上表示，教育應成為引導經濟與社會深刻轉型的有力支撐，大學的根本使命在於培養能夠駕馭複雜挑戰並賦能他人的創新者。

