Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大與阿曼教育部加強合作 港大資助阿曼學生入讀

教育新聞
更新時間：00:01 2026-02-04 HKT
發佈時間：00:01 2026-02-04 HKT

本港兩間大學昨日分別公布，加強與阿曼在教育範疇的交流及合作。香港教育大學校長李子建於本月率代表團訪問阿曼，與阿曼政府教育部門、高校展開高層對話，擴大教大在中東地區的教育影響力與合作網絡。李子建與當地教育部官員舉行會談，雙方聚焦人工智能在教育中的應用及職業教育等主題，並同意加強相關合作。

港大為學生提供課程及生活費資助

合作備忘錄由阿曼Takatuf行政總裁Mr Ibrahim Al Harthi與港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（左）共同簽署。港大提供
合作備忘錄由阿曼Takatuf行政總裁Mr Ibrahim Al Harthi與港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（左）共同簽署。港大提供

另一方面，香港大學與阿曼Takatuf轄下的Oman Scholars Programme於1月21日在阿曼馬斯喀特正式簽署合作備忘錄，建立為期5年的合作框架，為有意在港大接受本科教育的阿曼學生提供支援，包括為合資格學生提供課程及生活費資助。

本報記者

延伸閱讀：

都大與廠商會簽署合作備忘錄 開展實習計劃及行業推廣

嶺大牽頭舉辦「鯨豚STEAM保育計劃」 近200中學生助製朗氏喙鯨骨骼標本
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
10小時前
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
7小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
11小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
6小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
5小時前
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
社會
11小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
六合彩｜頭獎4600萬今晚攪珠 網民教路$170買17注包全部冧巴（附近50期幸運數字）
六合彩︱頭獎4600萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
2小時前