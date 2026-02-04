教大與阿曼教育部加強合作 港大資助阿曼學生入讀

本港兩間大學昨日分別公布，加強與阿曼在教育範疇的交流及合作。香港教育大學校長李子建於本月率代表團訪問阿曼，與阿曼政府教育部門、高校展開高層對話，擴大教大在中東地區的教育影響力與合作網絡。李子建與當地教育部官員舉行會談，雙方聚焦人工智能在教育中的應用及職業教育等主題，並同意加強相關合作。

港大為學生提供課程及生活費資助

合作備忘錄由阿曼Takatuf行政總裁Mr Ibrahim Al Harthi與港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（左）共同簽署。港大提供

另一方面，香港大學與阿曼Takatuf轄下的Oman Scholars Programme於1月21日在阿曼馬斯喀特正式簽署合作備忘錄，建立為期5年的合作框架，為有意在港大接受本科教育的阿曼學生提供支援，包括為合資格學生提供課程及生活費資助。

本報記者

延伸閱讀：

都大與廠商會簽署合作備忘錄 開展實習計劃及行業推廣

嶺大牽頭舉辦「鯨豚STEAM保育計劃」 近200中學生助製朗氏喙鯨骨骼標本

