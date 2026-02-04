教大與阿曼教育部加強合作 港大資助阿曼學生入讀
更新時間：00:01 2026-02-04 HKT
發佈時間：00:01 2026-02-04 HKT
發佈時間：00:01 2026-02-04 HKT
本港兩間大學昨日分別公布，加強與阿曼在教育範疇的交流及合作。香港教育大學校長李子建於本月率代表團訪問阿曼，與阿曼政府教育部門、高校展開高層對話，擴大教大在中東地區的教育影響力與合作網絡。李子建與當地教育部官員舉行會談，雙方聚焦人工智能在教育中的應用及職業教育等主題，並同意加強相關合作。
港大為學生提供課程及生活費資助
另一方面，香港大學與阿曼Takatuf轄下的Oman Scholars Programme於1月21日在阿曼馬斯喀特正式簽署合作備忘錄，建立為期5年的合作框架，為有意在港大接受本科教育的阿曼學生提供支援，包括為合資格學生提供課程及生活費資助。
本報記者
延伸閱讀：
嶺大牽頭舉辦「鯨豚STEAM保育計劃」 近200中學生助製朗氏喙鯨骨骼標本
最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT