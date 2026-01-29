教大年宵2026｜港大同學會學生設計「Y2K」產品 英皇書院同學會第二校祝願「馬上有福」

還有兩個多星期就到農曆新年，近日已有不少人開始辦年貨，和約親友逛年宵。事實上，除了傳統花市，近年坊間都有不同形式的年宵市集，好像由香港教育大學企業及創新教育中心聯同圖書館主辦的「2026學生市集–教大年宵」（下稱「教大年宵」），便是其中一項別具教育意義的活動。今年「教大年宵」將於2月7至8日，在中環PMQ元創坊舉行，設有50個攤位，由教大學生、校友，以及來自多間中學、小學、幼稚園及特殊學校的師生共同參與。他們將售賣特色手工藝品，讓學生在真實的市場環境中，學習銷售技巧、營運策略，迎接農曆新年。

「教大年宵」自2019年首辦（2020及2021年暫停），至今已踏入第5年。今年除教大參與外，還有港大同學會書院、潮州會館中學、聖公會呂明才中學、英皇書院同學會小學第二校、聖公會基愛小學、香港教育大學賽馬會小學等11間中、小學及特殊學校。值得一提的是，今年更首次加入香港教育大學幼兒發展中心以外的幼稚園——又一村學校，擴大年宵市集的學校種類。

為提升營運質素，參與學校的老師及學生，需事先參加由教大舉辦的財務管理、社交媒體營銷策略等工作坊，裝備實戰知識。攤位營運不僅追求合理利潤，更融入慈善元素。所有攤位將撥出10%盈利，捐贈予各自選定的慈善機構，實踐回饋社會的企業精神。此外，多個攤位及商品特意呼應聯合國可持續發展目標，讓每次消費都成為推動社會正面改變的力量，展現「創意、公益、永續」並重的理念。

港大同學會書院 設計「Y2K」產品

去年首次參與「教大年宵」的港大同學會書院，今年再接再厲，繼續透過年宵市集實踐企業與創新教育。企業與創新課程主任尹曉鋒表示，今年攤位以「Y2K」為主題，展現學生創意。「去年推出學生原創設計的衛衣，以及視藝科學生以不同風格的人像畫吸引大量訪客，成為意外驚喜。今年我們在此基礎上擴展，加設學生設計角色的鎖匙扣及立體公仔等產品。」

今年參與的中五學生團隊，有的是去年曾參與，有的是新血，他們根據個人專長精準分工，如修讀視藝科的負責繪畫與產品設計，修讀商科的則擔任數據分析、社交平台宣傳及市場推廣等工作。尹曉鋒指出，去年活動重點，在於培養學生企業家的開拓精神及面對群眾的抗逆能力。「今年則集中創新與突破，事前鼓勵學生開發新產品及主題，並思考產品如何帶來社會影響力。」學生團隊認為，年宵的主要消費群為年輕、具品味的一代，因此以人像畫及個性化角色設計為核心，希望讓平日生活壓力大的年輕人，從這些獨特畫作及小物中，感受到一絲幸福與療癒，體現藝術作品也可影響社會。

英皇書院同學會小學第二校 以「馬上有福」為主題

過往以表演學校身份參與的英皇書院同學會小學第二校，今年首次轉為參與年宵市集，攤位主題為「馬上有福」。藝術教育主任陳子延表示，「學校事前舉辦以『馬』為主題的創作比賽，邀請學生及家長參與，有的用電腦繪圖，有的為親子合作設計，從中選出20幅得獎作品，印製成揮春、手繪利是封、環保袋及午餐袋等多款新春產品。」屆時，訪客更可親身參與「新春拓印」工作坊，由學生指導體驗製作獨一無二的揮春，增添互動樂趣。而主力銷售團隊由10多位高年級學生組成，他們先參與理財教育工作坊，學習基本營商知識及財務管理，再聯同家長教師會義工家長，共同負責年宵當日的銷售及推廣。

英皇書院同學會小學第二校位處上環普慶坊，毗鄰PMQ。陳子延指出，是次活動最重要目的，是讓學生實地認識社區、關愛社區，為附近街坊送上新春祝福。「學校更計劃將部分新春產品保留，於2月14日連同學生親手種植的水仙，一併送贈附近長者中心的長者，實踐關愛社區的正向教育。」

教大賽馬會小學 推綠色生活理念

另外，香港教育大學賽馬會小學自2019年起參與「教大年宵」，今年已是第5年。校長張錦欣表示，今年攤位主題為「教大賽小駿馬喜迎春」，寓意學生如駿馬般活力充沛、喜氣洋洋。與往年相同，學校聯同家長教師會合作，邀請各級家長與學生一同參與工作坊，並親手製作手繪利是封、環保頭飾等手工藝品，體現親子協力合作的樂趣。

除多元的手作製品，學生更製作「生態蝦瓶」，讓訪客在選購之餘，也可學習生態知識，並將綠色生活理念帶回家中。除前期製作外，學生更在年宵當日化身「小小推銷員」，「有的手持海報主動招呼路過客人，有的在攤位前，向顧客生動介紹每件產品的特色與背後意義。」張錦欣指出，前期準備讓學生發揮創意，後期實踐則透過與真實顧客互動，鍛鍊溝通表達、應對能力和解決問題的能力，真正將學習延伸至生活實境。



2026學生市集 – 教大年宵

日期： 2026年2月7及8日（星期六及日）

時間： 11時至20時

地點： 中環PMQ元創方地面廣場

小型音樂表演

記者：蘇麗珊

圖片由受訪者提供



