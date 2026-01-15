城大年報勇奪多項國際殊榮 校方：製作水平備受肯定

香港城市大學製作的2023/24年度年報，於多項國際比賽奪獎，包括一項最高榮譽白金獎及三項金獎。校方表示，獎項肯定年報的專業製作水平，也彰顯城大在機構管理與營運透明度方面的卓越標準。

紀錄發展里程碑 反映創新元素

城大的2023/24年度年報在多項國際比賽中獲獎 (圖片來源：城大)

城大2023/24年度年報主題為《以創新邁向未來》，封面以快速發展的「數碼大腦」為設計靈感。適逢三十周年校慶，年報詳盡紀錄大學發展的重要里程碑，並呈現大學如何將創新元素融入於教學、研究及行政管理。

在美國傳訊公關職業聯盟舉辦的2023/24 Vision Awards中，城大年報榮獲最高榮譽「白金獎」，並成功躋身全球百大年報之列。本屆賽事吸引全球逾 20 個國家及地區、涵蓋各行各業近 1,000 家機構參與。另外，在素有「年報界奧斯卡」美譽、由國際傳訊評選機構 MerComm, Inc 主辦的ARC國際年報大獎中，城大亦勇奪非牟利機構（大學組別）印刷版年報金獎；隨後又於2025 Galaxy Awards 中摘下封面設計組別金獎。年報同時榮獲英國 IADA 2025 國際年報設計大獎的金獎肯定。

城大已於上月發表2024/25年度年報，題為《Innovation on the Rise–30 Years and Beyond》，以互動設計呈現數碼眼睛與抽象的地球圖案。校方表示，這凸顯城大雄心壯志，持續發展成為世界領先大學，致力連繫全球。

