城大發表最新年報 2024/25年度錄5.86億盈餘

更新時間：00:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：00:00 2025-12-19 HKT

香港城市大學昨日發表最新的年報，顯示城大的盈餘從2023/24年度的1.74億元，增至2024/25年度的5.86億元。城大表示，校方通過審慎的財務管理，持續有效地分配資源、降低風險並把握機遇，以確保財務穩定和增長。

增長主因包括碩士招生人數上升等

城大最新發表的2024/25年報顯示，大學2024/25年度的盈餘為5.86億元。城大指出，盈餘出現正增長的主因，包括碩士課程招生人數增加、指定研究資助增長，以及投資回報上升，為大學的未來發展提供重要的收入來源。

城大司庫錢應安表示，「面對公共資助格局變化，大學深切意識到需要減低對傳統資金來源的依賴，並全力推動收入來源多元化。」他強調，大學將持續致力配合國家建設教育強國的優先目標，並鞏固香港特別行政區作為國際教育樞紐的地位。大學將透過審慎的財務管理、策略性資源分配及不斷推動創新，持續加強韌性，並把握新興機遇。

本報記者

