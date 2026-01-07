鄧飛 - 提防騙子 警惕升學路上的詐騙陷阱｜來論

近年，內地學生赴港求學的熱潮持續升溫，讓不良升學中介有機可乘。他們打著「保錄取」、「內部名額」、「教授推薦直通車」和「與高校有深度合作」等幌子，向焦急的家長進行詐騙。香港大學和香港教育大學相繼發出嚴正聲明，堅決否認。這不僅是一次官方的闢謠，更是一記警鐘，敲響在每一位正在為升學奔波的家長和學生耳邊。

香港大學在聲明中明確表示，「近日發現有不法中介聲稱可『保錄』港大並出示偽造錄取通知書，經查均屬虚假。港大從未授權任何內地中介招生，亦不存在『教授内推』等非正規渠道」；香港教育大學在聲明中明確指出，校方「從未與內地或香港的中介機構合作招生，亦不鼓勵學生委託第三方代理處理其申請」。這意味著，市面上任何聲稱擁有「獨家代理權」或「合作招生渠道」的機構，其言論皆屬虛假。

不良升學中介就是利用內地家長對香港教育制度的不了解和訊息差，設定套路，例如訛稱有「內部關係」、偽造申請材料、並誇大申請難度，隨後拋出「保錄」方案，誘導家長簽訂高額合同。事實上，選擇非法中介的後果是災難性的。首先，經濟損失在所難免，更嚴重的是隨時需要面對法律與誠信風險。香港大學已公開表示，一旦查實學生利用假學歷入學，無論學生是否知情，學籍將被立即註銷，已獲得的學位亦會被撤銷。香港是一個高度重視法治與誠信的社會。根據香港法律，使用虛假文書屬於嚴重罪行，最高監禁14年；信譽破產更會影響未來的求職及各類簽證申請。

面對紛繁複雜的留學市場，學生和家長應保持清醒的頭腦，一切以官方訊息為準。如欲獲取招生資訊，應直接瀏覽大學官方網站，關注官方發布的入學要求、申請截止日期及流程，所有申請亦應通過大學官方系統直接提交。如有疑問，應直接向大學查詢。

香港社會引以為傲的核心價值正是法治與公平。所謂「保錄」等捷徑，不僅是一場騙局，更有違社會法治與教育公平原則，專上院校和社會各界對此均採取「零容忍」態度。因此，提防升學路上的騙子，不僅是為了保護個人利益，更是每一位家長和學生維護社會正義、捍衛教育公平應盡的責任。求學之路無捷徑，唯有誠信與努力才是通往成功的通行證。守住誠信底線，才是對自己未來負責的最好方式。

文：立法會議員、教聯會副會長鄧飛

