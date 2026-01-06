中介聲稱提供「教授內推」助優先取錄 索價8萬元人民幣 教育局：不存在「保證取錄」途徑

不少院校的碩士課程正接受下學年入學申請，香港教育大學近日發出聲明，指發現有不明人士在社交媒體發布校內課程的招生詳情作商業用途，內容包括收生準則、評分機制及面試策略等。《星島》記者向其中一間中介公司查詢，對方聲稱可通過內部推薦，讓申請者與教大的教授「打招呼」，協助申請者「合法合規」優先獲教大的碩士課程取錄，並收取8萬元人民幣服務費。

聲稱負責人與教大教授熟絡 助「打招呼」

本報記者佯裝碩士課程申請人，向一間活躍於內地社交平台「小紅書」、名為「留學錦鯉補給站」的中介公司查詢，對方聲稱可通過內部推薦「打招呼」，協助學生獲得優先錄取。

記者以申請教大碩士課程為由，接觸該中介公司，對方首先要求提供學歷及成績，並引導記者轉用微信繼續溝通。在微信對話中，一名自稱「李老師」的移民留學經理向記者講解相關內容，據「李老師」提供的資料，該公司的地址位於深圳福田，香港的辦公地點則位於九龍灣創豪坊。

「李老師」稱，可為記者提供兩種服務方案，其一為「普申」，收費13800元人民幣，包括文書指導、面試準備、錄取及簽證安排，並稱其服務涵蓋至畢業；另一為「資源型」申請，費用達8萬元人民幣。記者追問何謂「資源型」，對方解釋公司內有兩名教大博士，其中負責人「跟教大很多專業教授都很熟」，可協助「跟專業老師幫你打打招呼，優先錄取你」，並暗示「大家懂的都懂」。

中介聲稱「合法合規」 強調學生須符基本條件

對於此說法，記者詢問該操作是否合法，對方堅稱「合法合規」，並描述具體做法為「將申請編號給那邊的老師」，更再度暗示「不用說什麼，大家都懂」。不過，「李老師」亦補充，其「資源」僅適用於背景已符合學校基本條件的學生。

教大：從未與中介合作

教大於上月在「小紅書」官方帳號聲明中強調，表示從未與中國內地或香港的中介機構合作招生，亦無將課程招生詳情披露給予個別人士以作商業用途，並表示不鼓勵學生委託第三方處理入學申請。此外，香港大學亦於微信平台發聲明，表示校方從未授權任何內地中介招生，亦不存在「教授內推」等非正規渠道。

教育局：不存在「內部推薦」

教育局回覆本報查詢時表示，香港各專上院校已明確表示，並無授權任何留學中介機構取得任何程度的錄取權；亦無承諾保證錄取經留學中介機構推薦的申請人；更不存在「內部推薦」讓申請人「保證取錄」的途徑。各專上院校已加強留意坊間或網上不良升學中介機構聲稱可「保證取錄」的不實資訊，以及教唆違法等勾當，並主動在其網站、社交媒體及申請表上澄清，提醒所有入學申請資料必須正確無誤，絕不姑息違法行為。

