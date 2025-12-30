內地中介標榜「保錄」港大 校方：偽造錄取通知書 不存在「教授內推」
發佈時間：17:32 2025-12-30 HKT
內地學生申請來港升學人數持續上升，然而有「黑中介」以「保證成功錄取」作招徠，欺騙申請者高昂中介費。香港大學今日（30日）發表嚴正聲明，指近日發現有不法中介聲稱可「保錄」港大，並向申請人出示偽造的錄取通知書。經校方查證，相關文件均屬虛假。港大表示，從未授權任何內地中介進行招生，亦不存在所謂「教授內推」等非正規渠道。
偽造學歷會取消學籍及追究法律責任
校方強調，所有申請者必須通過官方系統直接申請，錄取結果僅透過該系統發放。任何偽造學歷或以欺詐手段獲取錄取者，一經查實，將立即取消學籍並追究法律責任。港大呼籲廣大考生提高警惕，透過官網正規渠道申請。
