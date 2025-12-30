Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地中介標榜「保錄」港大 校方：偽造錄取通知書 不存在「教授內推」

社會
更新時間：17:32 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:32 2025-12-30 HKT

內地學生申請來港升學人數持續上升，然而有「黑中介」以「保證成功錄取」作招徠，欺騙申請者高昂中介費。香港大學今日（30日）發表嚴正聲明，指近日發現有不法中介聲稱可「保錄」港大，並向申請人出示偽造的錄取通知書。經校方查證，相關文件均屬虛假。港大表示，從未授權任何內地中介進行招生，亦不存在所謂「教授內推」等非正規渠道。

偽造學歷會取消學籍及追究法律責任

校方強調，所有申請者必須通過官方系統直接申請，錄取結果僅透過該系統發放。任何偽造學歷或以欺詐手段獲取錄取者，一經查實，將立即取消學籍並追究法律責任。港大呼籲廣大考生提高警惕，透過官網正規渠道申請。

香港大學在微信官方公眾號發表嚴正聲明。
香港大學在微信官方公眾號發表嚴正聲明。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
6小時前
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
10小時前
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
社會
1小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
2025-12-29 16:52 HKT
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
01:10
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
突發
2小時前
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
01:23
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
影視圈
4小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
20小時前