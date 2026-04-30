無懼通脹衝擊 四大重磅美股AI燒錢大戰持續 業績揭資本開支達2000億 專家：已過最壞時間

四大重磅美股Alphabet（GOOG）、Meta（META）、微軟（MSFT）及亞馬遜（AMZN）在周三公布季績。科企持續投入資源發展AI，令預期資本開支成為焦點所在。財經KOL、全職投資者泡泡龍表示，美股已過最壞時間，但後市仍會波動，建議投資者持守「炒股不炒市」原則及謹慎選股。

四大科企資本開支 由1450億至2000億美元

Meta公布2026預期資本開支上調至1,250億美元至1,450億美元，較之前預測加碼100億美元。Meta表示上調是由於預計今年零部件價格上漲，以及為支持未來數年產能增加的數據中心成本。

Google母企Alphabet在財報電話會議中，透露預計全年資本開支介乎1,800億美元至1,900億美元之間。展望2027年，Alphabet預計資本開支將會「顯著」增長。

微軟在財報電話會議中透露，預計2026年資本開支將達到1,900億美元，當中包括因為零部件價格上漲而增加的250億美元支出。微軟表示由於市場需求不斷增長，以及整個平台實現的效率提升，對投資回報仍然充滿信心。

亞馬遜在今年1月表示，預計其資本支出將接近2,000億美元。亞馬遜在財報電話會議透露，資本開支計劃「基本上維持不變」。

Meta尚未有震撼AI新產品 亞馬遜自由現金流蒸發95%

Meta今年首季利潤按年增61%至267.7億美元，每股盈利10.44美元。營收升33%至563.1億美元，高於預期554.5億美元。但Meta股價盤後挫逾6%，報626.01美元。

Meta股價受壓，除了資本開支再加碼及用戶增長遜預期，亦因為投資者在Meta財報中留意到兩大風險。一是通脹憂慮，Meta提及資本開支加碼100億美元，原因是數據中心建設成本上漲，反映通脹影響已由一般家庭擴展至大型企業。二是監管挑戰，Meta提及將繼續關注活躍的法律和監管事務，包括歐盟和美國可能對我們的業務和財務表現產生重大影響的不利因素。

泡泡龍認為，Meta公布季績後股價受壓，除了市場關注資本開支上升，另一原因是Meat仍未有震撼的AI產品。泡泡龍指出Meta在廣告業務引入AI後，相對Alphabet，Meta現時仍未有令市場眼前一亮的AI產品，令市場對Meta發展AI的信心打了折扣。

亞馬遜公布首季營收為1,815.2億美元，每股盈利2.78美元，遠高於預期的1.64美元。市場關注持續增加的資本開支，正蠶食亞馬遜的自由現金流，即在營運業務及進行重大投資後剩餘的資金。過去12個月，亞馬遜自由現金流暴挫95%至12億美元，一年前自由現金流接近260億美元。反映亞馬遜營收增長，但資金幾乎押注到AI設施建設。

泡泡龍表示，亞馬遜較「輸蝕」之處，是仍未有突出的自家AI產品，但亞馬遜之前公布的自家晶片業務，預計未來收入可觀。至於AI產品，泡泡龍認為亞馬遜仍處於「燒錢」研發階段，成果仍有待觀察。

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Alphabet雲業務收入有驚喜 微軟稱AI業務年收入增長123%

Alphabet公布首季收入增長22%至1,099億美元，淨利潤為626億美元，按年勁升81%。Google Cloud增長顯著加快，收入增長63%至200億美元。執行長 Sundar Pichai 表示，企業級生成式 AI 產品 Gemini Enterprise 付費月活躍用戶數較上季成長 40%。

泡泡龍認為Alphabet在各項業務表現上，都為投資者帶來AI驅動營收的想像空間。另外市場曾憂慮業務持續萎縮，現在Google已收復失地，在「基本盤」守得住之下，加上Google Cloud增長強勁，泡泡龍認為Alphabet是在四大科企中，AI概念「確定性」最高的一間。

微軟公布截至3月底止第三財季淨利潤按年升23%至317.8億美元，每股盈利4.27美元，勝市場預期的4.06美元。微軟執行長Satya Nadella表示，AI 業務的營收年化預估 (annual revenue run rate) 已突破 370 億美元，同比增長123%。

泡泡龍表示，微軟之前受惠與OpenAI建立緊密合作關係，但現在OpenAI對手湧現，微軟又未有突破性的Ai產品，令市場繼續抱持觀望態度，情況與Meta相似。幸好微軟雲業務不差，成為支持股價的強勁助力。

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美股後市炒主題 須小心揀股

對於美股後市，泡泡龍認為油價升勢持續，中東局勢仍未明朗，美股後市仍有震盪，但已過了最壞的時間。

泡泡龍認為美股後市仍主力炒主題，後市會較平穩，建議投資者「炒股不炒市」，多留意CPU、存儲等主題，並謹慎選擇押注股份。