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亞馬遜AI數據中心支出再加碼 雲業務收入增長3年最快

商業創科
更新時間：10:16 2026-04-30 HKT
發佈時間：10:16 2026-04-30 HKT

亞馬遜（Amazon，AMZN）第一季度的數據中心擴建支出超過市場預期，推動其雲業務收入逾三年來最快增長。亞馬遜盤後股價升約2.7%。

截至3月31日的過去一年，該公司在物業和設備上的支出達到1,510億美元，較上年同期增加579億美元。而雲服務AWS在2026年首三個月收入376億美元，按年增長28%，為2022年第二季度以來最快增速。AWS佔亞馬遜收入約五分之一，貢獻大部分營業利潤。

銷售合約積壓金額達3640億美元

亞馬遜執行長Andy Jassy在電話會議上直言，人工智能實驗室目前在運算資源上的花費已經達到驚人的程度。據彭博報道，管理層在電話會議中指出，亞馬遜主要來自AWS客戶、預計在未來季度轉化為銷售的合約積壓金額達到3,640億美元，較一年前增長93%，而這數字尚未包含 Anthropic最近的採購承諾。

Jassy強調亞馬遜作為人工智能服務基礎設施建設者的地位，同時也為其他探索該技術的企業提供支持。他表示，亞馬遜的Trainium系列定制AI晶片擁有「超過 2,250 億美元的收入承諾」，據報其中很多已承諾供應給OpenAI和Anthropic。上周該公司又宣布獲得Meta的數十億美元承諾，將使用其通用晶片Graviton。Jassy稱，在AI與CPU工作負載方面，沒有人比AWS擁有更好的晶片組合。

今年承諾投入約2,000億美元

另外，亞馬遜承諾今年將投入約2,000億美元，比2025年增加56%，主要用於數據中心，包括為AI服務定制的設施。第一季度資本支出激增78%，達432億美元，超過分析師預期。值得留意是，這筆支出使亞馬遜過去12個月的自由現金流在季度末降至12億美元，而一年前為 259 億美元。

亞馬遜今年首季收入按年升17%，至1815億美元，高於預期的1772億美元，期內營業利潤升至約239億美元，上年同期為184億美元。電商業務仍是亞馬遜收入最大來源，該公司繼續推動提升配送速度。首季度線上銷售增長12%，至約643億美元，高於預期的627億美元。至於廣告收入則增長24%，至172億美元，高於預期的169億美元。投資者密切關注廣告業務的增長率，因為這有助於提升電商業務的盈利能力。
 

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