Meta上調資本支出7%至最多1450億美元 盤後股價挫7%

Meta Platforms（META）上調全年資本支出預估，再度引發其大規模發展AI模型能夠獲得回報的憂慮，Meta股價盤後挫7%。

Meta預計全年資本支出為1250億至1450億美元，遠超分析師預估，較公司之前給出的指引大約上調7.4%。財務長Susan Li表示，公司正在應對「更高的零組件價格」和額外的數據中心成本。

在記憶晶片短缺引發價格飆漲之前，Meta行政總裁朱克伯格已暗示，公司在2030年之前將在AI基礎設施上投入數千億美元。Meta已與英偉達、AMD和博通達成晶片等硬體採購協議，並正在建設多個大型數據中心。

首季賺268億美元增61%

彭博行業研究高級分析師Mandeep Singh認為，該公司支出大幅上升加劇了風險，因為Meta使用的是自家AI系統，而該系統仍落後於業內先進模型。

Meta第一季度淨利潤268億美元，按年增61%，其中包括一次性、非現金所得稅收益80億美元。收入563億美元，高於市場預期的555.1億美元。另外，該公司預計本季度營收580億至610億美元，大致符合市場預期。



