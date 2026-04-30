Alphabet按年多賺81% Gemini Enterprise月活按季增40% 盤後大升7%

Google母公司Alphabet （GOOG）表示，雲端與人工智慧產品需求強勁，第一季度收入947億美元，高於預期的916億美元，每股盈利5.11美元亦遠超市場預期的2.62美元，按年多賺81%。受業績影響，Alphabet股價盤後升7%。

該公司預計今年資本支出最高達1,900億美元，高於此前估計的1,850億美元，此數字已是2025年支出的兩倍。財務官Anat Ashkenazi表示，2027 年的支出將「顯著」更高。

雲端運算部門收入200億美元，高於分析師預期的184億美元。Alphabet 表示，該部門的增長「顯著加速」，主要受AI軟體與基礎設施需求推動。積壓訂單（尚未入帳的合約工作量）較上季度幾乎翻倍，超過4,600億美元。

另外，AI軟件需求強勁，行政總裁皮查伊表示，Gemini Enterprise（AI 代理平台）的付費月活躍用戶數較上季度增長 40%。面向消費者的 Gemini 聊天機械人在 2025 年底已有 7.5 億用戶。皮查伊指，公司已成功降低使用 AI 回答用戶問題的成本，解決了投資人早期對生成式 AI 對公司影響的擔憂。