Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Alphabet按年多賺81% Gemini Enterprise月活按季增40% 盤後大升7%

商業創科
更新時間：10:47 2026-04-30 HKT
發佈時間：10:47 2026-04-30 HKT

Google母公司Alphabet （GOOG）表示，雲端與人工智慧產品需求強勁，第一季度收入947億美元，高於預期的916億美元，每股盈利5.11美元亦遠超市場預期的2.62美元，按年多賺81%。受業績影響，Alphabet股價盤後升7%。

該公司預計今年資本支出最高達1,900億美元，高於此前估計的1,850億美元，此數字已是2025年支出的兩倍。財務官Anat Ashkenazi表示，2027 年的支出將「顯著」更高。

雲端運算部門收入200億美元，高於分析師預期的184億美元。Alphabet 表示，該部門的增長「顯著加速」，主要受AI軟體與基礎設施需求推動。積壓訂單（尚未入帳的合約工作量）較上季度幾乎翻倍，超過4,600億美元。

另外，AI軟件需求強勁，行政總裁皮查伊表示，Gemini Enterprise（AI 代理平台）的付費月活躍用戶數較上季度增長 40%。面向消費者的 Gemini 聊天機械人在 2025 年底已有 7.5 億用戶。皮查伊指，公司已成功降低使用 AI 回答用戶問題的成本，解決了投資人早期對生成式 AI 對公司影響的擔憂。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
21小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
18小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
20小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
17小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
17小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
22小時前
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
影視圈
13小時前
星島申訴王｜開篋忘記密碼 網上教奇招自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱神技
02:40
星島申訴王｜開篋忘記密碼網上5種方法自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱
申訴熱話
3小時前
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
生活百科
20小時前