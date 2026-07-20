星級大搜查丨伴侶難頂習慣大揭秘！羅子溢拖延症激死楊茜堯？ Stanley嫌未婚妻行動力太高

兩性相處是一門高深學問，圈中星級夫妻及情侶的同居生活同樣充滿甜酸苦辣！今集《星級大搜查》訪問15位明星，有關他們伴侶的壞習慣。羅子溢「求生欲」極強，不願鬆口爆老婆楊茜堯生活上的壞習慣，反而直認自己患有「拖延症」，經常令老婆楊茜堯受不了！他笑指：「懶囉，拖延症囉。即係我成日都覺得一日之內只能夠做到一樣家務。即係譬如呀，譬如嗰啲交水電煤呀，或者屋企啲嘢呢，其實可以一次過撳晒，一次過交晒。唔知點解我要分一個禮拜……即係每一日都係做一樣嘢。」表示自己處事與老婆喜歡一次過處理的風格截然不同，所以現在學精了，會在對方面前「扮積極」蒙混過關。不過，羅子溢亦趁機發表愛妻宣言，大讚楊茜堯夠獨立又有主見，坐鎮家中為他帶來極大的安全感，讓他能放心在外打拼。

Stanley未婚妻Alina執行力極高

人氣男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）與未婚妻李炘頤（Alina）早已展開同居生活。Stanley接受《星級大搜查》訪問，大讚女友執行力極高，但同時這也是他「最忍受不了」的「缺點」。他表示：「最忍受唔到就係佢行動力太高啦，因為當我一隻碗擺喺鋅盤度，佢又要我即刻洗啦！」他透露，自己喜歡將碗碟儲埋到夜晚才一次過洗，但Alina的「高行動力」卻要求見到鋅盤有一隻碗都要即刻洗乾淨，經常為此催促他，令他大感無奈。情侶間的節奏差異，確實是不少同居男女的常見煩惱。

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說到伴侶間的壞習慣投訴，可謂五花八門！林奕匡被老婆李靄璣大爆其工作房「全球最亂」，雜物多到無路可入，比廚房更危險，林奕匡只好租Studio兼笑稱亂放衣服能「隔音」；吳若希狠批老公何兆鴻有拖延症，但慶幸對方接機極度準時，不過當問到她有否被老公投訴的「壞習慣」，她表示：「佢有冇投訴？ 佢梗係冇投訴啦！」

車婉婉老公不愛穿拖鞋

車婉婉最受不了澳洲籍老公Jonathon不愛穿拖鞋的習慣，她常怕老公將細菌帶勻全屋，「我諗佢因為喺澳洲（成長），其實澳洲啲人係出街都唔着鞋嘅，所以呢個就冇辦法啦，呢個係佢哋啲習慣嚟嘅。」至於連詩雅最怕老公陳家樂夜瞓、太遲起床，自己則曾被老公嫌棄不收拾；曹永廉感激太太姜依蘭完美管理頭家，但自認曾被投訴心急半夜煲粥。

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蕭正楠禁老婆黃翠如偷食宵夜

曹永廉坦言太太年輕時有不少壞習慣，如賴床，但自從成為媽媽後，已大有改善，惟一希望太太進步的是廚藝：「唯一就係佢仲未識……好特別去煮嘢食囉，我覺得『咦，老婆有時喺屋企……不如你練下煮嘢食啦』，呢個係我好想嘅嘢嚟嘅……但暫時未呀吓，暫時有我同個姐姐煮，咁可能佢就懶咗做呢樣嘢啦！」曹永廉老友蕭正楠則化身嚴夫，時刻阻止太太黃翠如半夜偷食宵夜破壞修身大計；黎耀祥坦言老婆梁耀蓮（Julia）最常嫌棄他駕車愛cut線以及開太快，現時已改掉壞習慣，開車時乖乖減速。

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雖然生活上互有微言，但大家依然十分欣賞另一半的好習慣！王菀之極度佩服老公蘇卓航（Eric So）做藝術時的全神貫注，有時連想開口問問題都怕打擾其氣場：「有時佢好專注呢，我又有啲嘢想同佢講嘅時候，驚打擾到佢呢，變咗我唔知幾時開口。」

Lyman香胤宅勇於發聲「投訴」？

Lyman香胤宅大讚太太劉舜儀（Zoe）說話溫柔冷靜又注重環保回收，更笑指老婆常嫌他夜歸仍「Energy太澎湃」要他先去跳舞放電。當追問他有關太太的壞習慣時，他表示：「其實我老婆冇乜壞習慣嘅，除咗……嘩，我驚我公布咗，佢會返屋企打我……化妝耐啲，但係化妝係好事嚟嘅，化妝係好事，我唔係話係壞事。化妝耐啲唧，係啦，係咁多，唔再講啦！」

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姜皓文分享最愛冬天將凍冰冰的雙腳貼近太太殷寧取暖，感激老婆為怕嘈醒他而分房瞓；陳曉東欣賞太太王妤嫻擁有極高EQ又細心，直認自己性格較抽離，承諾會抽更多時間陪小朋友。

陳詠詩對學霸男友零投訴

當然，圈中亦有「零投訴」代表。2025年香港小姐冠軍陳詠詩直言學霸男友Martin完全沒有壞習慣，兩個人會以互相配合的溝通方式解決分歧，她最欣賞並想學習對方擁有一顆熱心助人的善良心。盤點以上多位星級藝人的真實分享，無論是嫌棄對方太亂、太慢，還是互相包容，都印證了情侶間只要願意溝通磨合，所有生活上的小缺點都能成為專屬的獨特情趣！

你的伴侶有沒有壞習慣令你受不了？不妨留言跟《星級大搜查》分享！

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