星級大搜查丨群星另類減壓法！有人「自虐」、大叫？Edan爆AL一招舒壓 Ivy So「放屁」自娛

娛樂圈五光十色的背後，藝人往往承受著不為人知的巨大壓力，有時甚至會「壓力爆煲」引發身體警號。今集《星級大搜查》向一班明星探討他們的減壓大法，看看他們如何治癒自己達至舒壓效果？

倪樂琳為《魔音女團》決賽爆喊

宋宛穎透露，早前因拍攝節目壓力太大，導致雙眼周圍爆發嚴重濕疹，直言：「好痕好辛苦。」最終要靠醫生及增加深層睡眠來修復；而倪樂琳則在《魔音女團》決賽當晚才驚覺自己一直壓抑著情緒：「一直以為自己唔緊張，直到放飯咬住塊餅乾嗰陣，啲眼淚突然逼咗出嚟，先知道其實自己係有壓力㗎！」除了工作上的嚴格要求，人生階段的轉變同樣令人迷惘，梁靖琪坦言身為人母曾陷自我價值懷疑：「我去到咁上下（年紀），會思考係咪淨係做一個媽媽？What am I worth？」這份無形的壓抑須靠著祈禱與找身邊的好姊妹傾訴，才得以慢慢釋懷。

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高海寧因匹克球比賽壓力大增

面對排山倒海的工作，不少藝人選擇以運動或轉移視線的方式來令自己「活在當下」，強行清空大腦煩惱。高海寧早前臨急抱佛腳學習打Pickleball（匹克球），她坦言要在兩天內速成並應付比賽壓力極大，但運動和畫畫卻是極佳的紓緩渠道：「打波你要好集中精神去望住個波，你係諗唔到其他嘢㗎，當你專注喺當下，個壓力自自然然就會散。」同樣熱愛極限運動的何依婷亦笑言，滑雪是讓她徹底忘我的最佳方法，因為「唔衝落去就會碌落去」，腦海根本無法容納其他煩憂。自認處女座壓力無處不在的江美儀，坦言面對高壓的減壓良方除了去旅行和做運動，就是隨心所欲地靠「食嘢」為自己瞬間充電！

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Ivy So、Edan、Anson Lo減壓方法曝光

至於近期忙於填詞的COLLAR成員Ivy So，面對死線與靈感枯竭的雙重夾擊，除了靠看動漫減壓，更自創了獨家的搞笑秘技：「譬如我填緊詞嘅時候呢，諗唔到嗰個音要填啲咩嘅時候，我就會填啲同音嘅、但係搞笑嘅，譬如『放屁』，咁我覺得，嘩，好好啱音喎，就會填一句俾自己，嗯，開心笑下，咁我就覺得，唉，件事其實都唔係咁大壓力嘅啫！」而男團MIRROR成員Edan（呂爵安）的減壓法就最為直接，除了打機和打波，竟是選擇聽自己的歌來放鬆，他又大爆隊友Anson Lo熱衷於「Grounding（安頓練習）」，透過行山接觸大自然來釋放負能量。

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宋宛穎最愛大叫 何沛珈高海寧整痛自己？

除了常規的運動和傾訴，圈中藝人的另類減壓奇招更是層出不窮，聽落千奇百趣卻又意外見效！梁靖琪大力推薦朋友教路的「冰水浴（Ice Bath）」，坦言過程中是一種徹底的情緒釋放：「浸落去嗰陣個感覺係 letting go of something，我喺入面不停咁喊，有朋友喺旁邊鼓勵，真係好減壓！」一向形象斯文的宋宛穎，原來喜歡大叫來減壓：「我自己都有好奇怪（減壓方式）……就係我鍾意喺屋企大嗌。即係有時你真係大嗌過後，你會釋放到啲負能量出嚟嘛。但係呢，鄰居可能會投訴，所以會引致呢啲問題，你就要諗下自己。」她表示平時亦會走到海邊或空曠的沙灘大聲狂叫，將內心的負能量盡情嗌出來

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而看似柔弱的何沛珈與高海寧，竟不約而同地喜歡「自虐式」減壓，利用花生形狀的筋膜球或按摩滾筒瘋狂按壓痛點，何沛珈笑指：「越痛碌完就越舒暢，打散晒啲肌肉就會放鬆個人。」最令人意想不到的，莫過於倪樂琳在選美後台心亂如麻之際，竟躲到無人之處「唸佛經」讓自己冷靜；而何沛珈平時也會看佛經等身心靈書籍轉變心態，至於張馳豪則偏好聆聽444Hz或44Hz的特殊頻率音樂，尋找心靈的平靜。

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陳曉華追求完美自製壓力

其實，解鈴還須繫鈴人，學懂調整心態、放過自己才是長遠的抗壓良方。事事追求完美的陳曉華曾因「一日要逼自己做十件事」而唞唔到氣，如今她學會編寫「精簡版 To-do list」，每日只做三件最急切的事，做完便放過自己去休息；育有兩子的岑麗香則有一套「感恩轉念法」，每當出現負面情緒時，會強迫自己想出三件開心或感恩的事，配合深呼吸讓大腦重回平衡。正如朱晨麗所言，當壓力大到失眠時，不妨深呼吸幻想自己好沉重地「放」落張床，學會徹底進入深層睡眠。身處高壓的都市，無論是選擇爆喊、唸經還是狂食，最重要的是如倪樂琳所說：「要正視自己所有嘅負面情緒」，尋找適合自己的抒發渠道，才能在生活與壓力中找回健康的節奏。

你又有甚麼減壓方法想推薦？不妨留言跟《星級大搜查》。

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