Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新皇崗口岸︱首場演練下周四進行 邵家輝：借鏡啟德體育園經驗料會做足準備

社會
更新時間：08:50 2026-08-05 HKT
發佈時間：08:50 2026-08-05 HKT

據了解，政府將動員逾3萬人次公務員，為新皇崗口岸開通前進行4場演練，首場將於下周四進行。立法會保安事務委員會主席、批發及零售界邵家輝今早（5日）在電台節目稱，現屆政府做事小心，為啟德體育園開幕有足夠經驗，做了很多準備，相信今次同樣會安排足夠的演練，以預判高峰期會有多少人經新口岸過關。

他又稱，為了測試不同情況的過關安排，當局或會安排部分公務員拿行李、坐輪椅的人士測試過關流程，並且要看公共交通工具進出時，如何確保上落流程暢順、巴士上落是否有足夠的位置等。

雙向奔赴對中港經濟大有幫助

他提到上周六（1日）30多名議員去參觀時感到很興奮，留意到當局為了避免很多專線巴士同時抵達造成堵塞，故設計一個等候區作分流，給巴士做流轉，確保車輛出入可以暢順。

另外，被問到會否擔心新口岸開通後，或吸引更多港人北上，對零售界有所影響，他認為將會是雙向奔赴，港人方便北上，同時大灣區居民都有24小時非常便利的位置過關，日後看演唱會都不用急急腳走，相信對雙方經濟有很大幫助。

記者：郭詠欣

相關新聞：

新皇崗口岸︱據悉政府將動員逾3萬人次 進行4場演練 首場下周四展開

入境處65周年│郭俊峯自豪「無感e-道」推出 新皇崗口岸落成便利旅客出行

新皇崗口岸｜鄧炳強：會以最高標準嚴格把關 令市民未來用得安心、往來暢順

新皇崗口岸｜記者實測過關動線 設隨車人員驗放廳 「 刷臉」即可通關（附全程實景）
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
影視圈
12小時前
泰女攜4歲女搭機服安眠藥熟睡 疑遭鄰座男猥褻非禮 褲上驚見白色液體
即時國際
5小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
影視圈
11小時前
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
影視圈
2026-08-04 10:00 HKT
梁家輝現身機場一舉動體現真實人品 偕老婆江嘉年旅行 寵妻40年感情有增無減
梁家輝現身機場一舉動體現真實人品 偕老婆江嘉年旅行 寵妻40年感情有增無減
影視圈
12小時前