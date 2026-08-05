新皇崗口岸︱首場演練下周四進行 邵家輝：借鏡啟德體育園經驗料會做足準備

據了解，政府將動員逾3萬人次公務員，為新皇崗口岸開通前進行4場演練，首場將於下周四進行。立法會保安事務委員會主席、批發及零售界邵家輝今早（5日）在電台節目稱，現屆政府做事小心，為啟德體育園開幕有足夠經驗，做了很多準備，相信今次同樣會安排足夠的演練，以預判高峰期會有多少人經新口岸過關。

他又稱，為了測試不同情況的過關安排，當局或會安排部分公務員拿行李、坐輪椅的人士測試過關流程，並且要看公共交通工具進出時，如何確保上落流程暢順、巴士上落是否有足夠的位置等。

雙向奔赴對中港經濟大有幫助

他提到上周六（1日）30多名議員去參觀時感到很興奮，留意到當局為了避免很多專線巴士同時抵達造成堵塞，故設計一個等候區作分流，給巴士做流轉，確保車輛出入可以暢順。

另外，被問到會否擔心新口岸開通後，或吸引更多港人北上，對零售界有所影響，他認為將會是雙向奔赴，港人方便北上，同時大灣區居民都有24小時非常便利的位置過關，日後看演唱會都不用急急腳走，相信對雙方經濟有很大幫助。

記者：郭詠欣

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