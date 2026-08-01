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新皇崗口岸｜鄧炳強：會以最高標準嚴格把關 令市民未來用得安心、往來暢順

政情
更新時間：17:44 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:44 2026-08-01 HKT

新皇崗口岸港方口岸區已於昨日凌晨起正式交由香港特區政府管轄。保安局局長鄧炳強今日（8月1日）邀請多名立法會議員及傳媒代表到場參觀，了解口岸設施及運作。當局表示，將分階段展開超過100項嚴格測試及多項演練，確保口岸未來運作萬無一失。

鄧炳強在社交平台發布影片，指新皇崗口岸採「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，整體通關時間將由約30分鐘大幅縮減至約五分鐘；口岸亦由84個人用的過關設施提升到202個，車用過關設施亦由20個提高至26個。現時皇崗口岸設計的人流量是4萬人，重建後口岸的設計通關流量將提升至每日20萬人次，待港鐵北環線支線開通後，更可進一步增至每日30萬人次。

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鄧炳強又在帖文中提到，自港方口岸區交由特區政府管轄後，跨部門團隊已隨即展開視察及工程執漏工作。保安局今日特別安排立法會議員及傳媒實地視察，期望透過參觀，讓議員及市民能充分掌握皇崗口岸的最新工程進度，並初步感受新大樓的面貌以及未來的運作模式。

在準備工作方面，鄧炳強指出，保安局正聯同各個相關政府部門全力推進各項準備程序，並將分階段展開超過100項、涵蓋20個類別的嚴格測試。有關測試範圍廣泛，當中包括人流及車流管理、水電設施、系統運作以及交通配套等。鄧炳強又指，也會與深圳方面進行幾項至少一萬餘人參與的大規模跨境聯合演習。只有在認為運作順利安全之後，才會與深圳方面商討啟用時間。

鄧炳強強調，特區政府在推動新皇崗口岸運作上會以最高標準嚴格把關，確保各項設施及系統萬無一失，令市民未來「用得安心、往來暢順」。

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