入境處65周年│郭俊峯自豪「無感e-道」推出 新皇崗口岸落成便利旅客出行



談到新通關模式，入境處處長郭俊峯表示，最自豪的科技產物就是今年6月在港珠澳大橋香港口岸離境大堂試行的「無感e-道」服務。「無感e-道」採用「門常開」設計，運用容貌識別及AI影像分析技術核實身份，使用人士毋須停步，更毋須出示旅行證件或二維碼，5秒就能「無感過關」。郭指出，「全世界沒有,其他國家或地區的出入境系統可以做到我們這麼自動化。」他指現時已有約1萬人登記使用該服務，使用人次超過2萬。入境處會於試點收集更多數據後，研究擴展服務至港珠澳大橋香港口岸入境大堂以及其他出入境管制站，及放寬登記資格予不同類別旅客的可行性。

通關由30分鐘縮短至約5分鐘

郭俊峯指出，「全世界沒有其他國家或地區的出入境系統可以做到我們這麼自動化。」

「無感e-道」採用「門常開」設計。

使用人士毋須停步，更毋須出示旅行證件或二維碼，5秒就能「無感過關」。

「無感e-道」運用容貌識別及AI影像分析技術核實身份。



全日24小時運作的新皇崗口岸於稍後時間正式啟用，郭俊峯指，新大樓佔地非常大，裝潢亦富有美感。新口岸將採用「合作查驗、一次放行」的通關模式，共設置134條「合作查驗」自助通道，旅客使用時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。在「一地兩檢」基礎上，旅客可以在同一地點辦理兩地出入境手續，免卻他們乘搭接駁巴士往返落馬洲/皇崗口岸，整體通關時間將從原來落馬洲/皇崗口岸的約30分鐘大幅縮短至約5分鐘，兩地旅客出行將會更方便快捷。

全日24小時運作的新皇崗口岸於稍後時間正式啟用。

新口岸將採用「合作查驗、一次放行」的通關模式，共設置134條「合作查驗」自助通道。

新皇崗口岸的通關設施數量以及設計通關流量均較現有的落馬洲管制站大幅增加。為應付新皇崗口岸的運作需要，郭俊峯表示，除了現時屬於落馬洲管制站的人員調任至新皇崗口岸外，處方已透過招聘退休後服務合約計劃的員工以加強人手，並會密切留意新皇崗口岸在開啟後實際的通關流量，採取各項應對措施，包括繼續靈活調配人手、優化工作流程、善用資訊科技、以應付口岸的服務需求，確保出入境檢查服務暢順。

現階段入境處正積極為各項合作查驗的通關設施進行系統測試、運作測試、以及人員培訓等工作，並會全力配合特區政府與深方進行聯合測試和各項演練，為口岸的開啟作好準備。



記者 鄭華坤

攝影：何家豪