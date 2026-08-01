新皇崗口岸｜記者實測過關動線 設隨車人員驗放廳 「 刷臉」即可通關（附全程實景）

《皇崗口岸港方口岸區條例》於7月31日生效，當天凌晨零時起，皇崗口岸的港方口岸區已正式交付香港特區政府管轄。《星島》記者今日（8月1日）實地參觀新皇崗口岸，整理部分新口岸過關動線資料，一文睇清。

新皇崗口岸佔地面積約8.75公頃，口岸聯檢大樓以多層式設計，大樓共9層，地上5層主要為旅客及跨境車輛的出入境樓層和港方的公共運輸交匯處，地下4層主要為深方的公共運輸交匯處以及停車場。

乘搭公共交通工具的市民

在2樓外公共運輸交匯處落車點下車； 經2樓大堂乘搭扶手電梯前往5樓旅客出境大堂； 經「合作查驗」自動通道過關前往內地。 5樓旅客出境大堂。

乘搭私家車的市民

跟隨私家車進入1M層； 車輛司機可隨車進行檢驗； 車輛進入「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」； 私家車乘客可前往1M層閣樓的隨車人員驗放廳進行安檢； 司機完成查驗後，可直接駛回車道繼續辦理其出入境手續； 私家車乘客隨後在指定區域重新登上私家車前往內地。

乘搭旅遊巴士的市民

跟隨旅遊巴士進入1M層； 旅遊巴士乘客前往旅客出境大堂辦理旅檢手續； 隨後在指定區域重新登上旅遊巴士前往內地。

運輸署助理署長謝善怡表示，新巴士總站提供6條小巴線及7條巴士線並設有旅遊巴士停泊位置，其後方已預留空間，作日後備用及增設補充設施之用。總站右側則是5條跨境巴士站，目的地覆蓋旺角、港島、荃灣、觀塘等。署方正研究將部分設施遷至地庫，並增設大型等候區，以實現「人車分流」。

實施合作查驗一次放行 車道設三道閘

海關陸路邊境口岸科副總指揮官王肇佳表示，車道通關將實行「合作查驗、一次放行」模式，司機只需出示證件一次，即可辦理兩地的出入境手續。車道採用三道閘設計：第一道閘自動開啟；第二道閘為共同管轄地帶，司機需出示證件辦理出入境手續；第三道閘則由內地邊檢及海關決定是否需要檢查。香港口岸亦在北面增設私家車查驗廳，實行人車分流。

司機駕車經過時，只需透過「信息採集一體機」一次過完成體溫、證件、容貌及指紋採集，該機器會按各自部門的職能，將所採集的資料傳送至香港及深圳五個不同負責部門。

首推「刷臉」通關 靠面容識別

新旅檢大樓在5樓設置134條「合作查驗」自動通道及68個人工櫃枱，已登記的旅客未來只需排一次隊、接受一次證件查驗，即可一併完成深港兩地的出入境手續，過關時間將由以往30分鐘，大減至5分鐘。

入境事務處落馬洲管制科指揮官黃君彥表示，「合作查驗自助通道」的適用人群，包括持有回鄉證的香港居民（包括非中國籍人士）；持有往來港澳通行證的內地旅客（例如在港就讀或工作的內地居民）；持有澳門居民往來香港特別行政區旅遊證的澳門居民。

「合作查驗自助通道」設有「出示證件（讀證）」及「免出示證件（刷臉）」模式。「免出示證件（刷臉）」通關模式，基本適用於符合「讀證」通關條件且年滿14歲的人士。旅客在首次使用合作查驗自助通道時，可登記同意使用此模式。旅客在第一道閘門無需出示證件，只需面向攝影機進行面容識別，通過後在第二道閘門採集指紋及面容，即可完成兩地過關手續。

雖然香港現有的「非接觸式 e-道」已應用面容識別技術，但當時仍需配合二維碼（QR code）使用。因此，在第一道閘門直接以面容檢查使用資格，是「真 ‧ 刷臉」通關。

記者：李健威

攝影：汪旭峰