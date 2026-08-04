爆水管│本港喉管老化問題嚴重 專家促裝監察儀器 留意水壓波動

屯門繼7月28及30日發生爆水管事件後，昨（3日）青山公路近屯利街有一條直徑600毫米的食水鋼水管在一星期內錄得三度滲漏，怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學等食水供應再受影響。屯門區議員及專家均認為，本港喉管老化問題嚴重，極需加快復修進度。

屯門區議員鍾健峰今（8月4日）在電台節目表示，最新的搶修工程據現場消息指已於今早約7時大致完成，水務署正進行排水及排氣工作，相信能趕在今日中午前全面恢復供水，令受影響的約7千名居民能恢復食水供應。他指出，其中一次停水時間較長，由深夜11時停至翌日下午約4至5時，期間全賴「關愛隊」義工協助居民取水及送水。

3次滲漏位置極接近 反映整段水管脆弱性

鍾健峰強調，涉事喉管的歷史與屯門新市鎮相若，已有超過40年歷史。雖然該路段已納入水管復修工程計劃內，但「未去到屯門就已經爆了」。由於三次滲漏的位置極為接近，其中兩次相距不到20米，另一次約距離200米，反映整段供水系統的脆弱性，對居民的困擾亦非常大。

為減輕突發停水對居民的影響，鍾健峰提議可探討在新建築物大廈或公屋的供水系統中，預留供水車直接接駁的注水喉管。當發生爆水管事故時，水務署的水車可直接將食水泵入大廈的中央水缸，讓居民即使在低水壓的情況下，仍能維持基本的家居用水，免卻居民落樓排隊取水的頻撲。

倡研壓縮行政程序加快更換水管工程

鍾健峰指據了解涉事水管長達1.8公里的更換工程，原計劃會分階段進行，但需向運輸署及警方申請臨時交通改道，審批需時。他建議政府研究壓縮相關行政程序，加快水管更換進度；同時探討增設後備供水網絡的可行性，分散風險。

水管壓力不平均增脆弱位再爆裂風險

對於同一條鋼製食水管在短期內多次爆裂，香港工程師學會土木分部主席陳可兒在同一節目上分析食水管多次爆裂非單一因素所致。她指，雖然局部修補了滲漏點，但會改變水管整體的壓力分布，此外，挖掘及回填泥土時，若有碎石壓住水管，會令受力不均，增加鄰近弱化位置再次爆裂的風險。而青山公路交通負荷重，加上周邊有多項地下公共設施反覆挖掘。加上，近期連場大雨導致水土流失，地基不穩，進一步加劇水管承受的壓力。

陳可兒建議可於喉管加裝壓力監察儀器，密切留意水壓波動。若發現某區段水壓突然下降，可及早預警。以及避免在惡劣天氣下進行回填工程，以免影響泥土穩定性；政府亦應持續推展「智管網」系統，從風險管理角度及早偵測問題。

相關新聞：

屯門又爆水管 顯發邨等7日內兩度受影響 今晚11時停水搶修

多區接連爆水管 影響居民日常起居 議員促系統性檢視更換次序

跨部門專責小組協調見成效 發展局：花園道等4繁忙路段換水管施工時間減3成

