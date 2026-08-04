Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爆水管│本港喉管老化問題嚴重 專家促裝監察儀器 留意水壓波動

社會
更新時間：10:06 2026-08-04 HKT
發佈時間：10:06 2026-08-04 HKT

屯門繼7月28及30日發生爆水管事件後，昨（3日）青山公路近屯利街有一條直徑600毫米的食水鋼水管在一星期內錄得三度滲漏，怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學等食水供應再受影響。屯門區議員及專家均認為，本港喉管老化問題嚴重，極需加快復修進度。

屯門區議員鍾健峰今（8月4日）在電台節目表示，最新的搶修工程據現場消息指已於今早約7時大致完成，水務署正進行排水及排氣工作，相信能趕在今日中午前全面恢復供水，令受影響的約7千名居民能恢復食水供應。他指出，其中一次停水時間較長，由深夜11時停至翌日下午約4至5時，期間全賴「關愛隊」義工協助居民取水及送水。

3次滲漏位置極接近 反映整段水管脆弱性

鍾健峰強調，涉事喉管的歷史與屯門新市鎮相若，已有超過40年歷史。雖然該路段已納入水管復修工程計劃內，但「未去到屯門就已經爆了」。由於三次滲漏的位置極為接近，其中兩次相距不到20米，另一次約距離200米，反映整段供水系統的脆弱性，對居民的困擾亦非常大。

為減輕突發停水對居民的影響，鍾健峰提議可探討在新建築物大廈或公屋的供水系統中，預留供水車直接接駁的注水喉管。當發生爆水管事故時，水務署的水車可直接將食水泵入大廈的中央水缸，讓居民即使在低水壓的情況下，仍能維持基本的家居用水，免卻居民落樓排隊取水的頻撲。

倡研壓縮行政程序加快更換水管工程

鍾健峰指據了解涉事水管長達1.8公里的更換工程，原計劃會分階段進行，但需向運輸署及警方申請臨時交通改道，審批需時。他建議政府研究壓縮相關行政程序，加快水管更換進度；同時探討增設後備供水網絡的可行性，分散風險。

水管壓力不平均增脆弱位再爆裂風險

對於同一條鋼製食水管在短期內多次爆裂，香港工程師學會土木分部主席陳可兒在同一節目上分析食水管多次爆裂非單一因素所致。她指，雖然局部修補了滲漏點，但會改變水管整體的壓力分布，此外，挖掘及回填泥土時，若有碎石壓住水管，會令受力不均，增加鄰近弱化位置再次爆裂的風險。而青山公路交通負荷重，加上周邊有多項地下公共設施反覆挖掘。加上，近期連場大雨導致水土流失，地基不穩，進一步加劇水管承受的壓力。

陳可兒建議可於喉管加裝壓力監察儀器，密切留意水壓波動。若發現某區段水壓突然下降，可及早預警。以及避免在惡劣天氣下進行回填工程，以免影響泥土穩定性；政府亦應持續推展「智管網」系統，從風險管理角度及早偵測問題。

相關新聞：

屯門又爆水管 顯發邨等7日內兩度受影響 今晚11時停水搶修

多區接連爆水管 影響居民日常起居 議員促系統性檢視更換次序

跨部門專責小組協調見成效 發展局：花園道等4繁忙路段換水管施工時間減3成
 

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
18小時前
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
15小時前
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
影視圈
17小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
20小時前
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
影視圈
16小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
生活百科
17小時前
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
影視圈
13小時前
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
樓市動向
13小時前
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
飲食
21小時前
司機自誇「揸的士」3大好處 入職僅1個月生活開支即大慳6成？ 網民：要顧客人感受夠自律
司機自誇「揸的士」3大好處 入職僅1個月生活開支即大慳6成？ 網民：要顧客人感受夠自律
生活百科
19小時前