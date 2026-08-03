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屯門又爆水管 顯發邨等7日內兩度受影響 今晚11時停水搶修

突發
更新時間：15:27 2026-08-03 HKT
發佈時間：15:27 2026-08-03 HKT

7月28日屯門爆水管，怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學等食水供應受影響，水務署今日（3日）表示，屯門青山公路近屯利街有一條直徑600毫米的食水鋼水管滲漏，相關屋苑及屯門官立中學再受影響。水務署表示今晚11時要停食水供應，並調配2架水車及逾30個水箱提供臨時食水，預計明日（4日）中午12時前完成緊急水管搶修工程及恢復食水供應。

水車及臨時水箱位置。
水車及臨時水箱位置。

水務署在其網頁公布，今日(3日)上午接獲報告指屯門青山公路近屯利街有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑600毫米的食水鋼水管，用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學。署方得悉事件後，已即時派員到現場視察，確定漏點位置，並迅速調動水泵清理路面積水，以免對公眾造成不便。

為減低對居民的影響，署方安排在今日晚上11時用水高峰期後才停水以進行維修。署方正安排臨時食水供應並於置於受影響屋苑附近，包括2架水車及超過30個水箱，以便有需要的居民取水。同時，署方已與房屋署及相關屋苑管理處保持緊密聯繫，並會於當眼位置張貼通告通知住戶，提醒屋苑預先為大廈水箱儲水。

在以上安排下，即使在停水期間，大部分用戶家中水龍頭的食水供應仍可應付需要。署方預期晚間時段用戶對臨時食水的需求不大。

除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，水務署爭取於明日(4日)中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。署方已就事件與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。

涉事水管於早前(29日)曾出現滲漏，鑑於該段水管的滲漏紀錄，署方工程人員正積極研究鋪設臨時喉管，以期於短時間內改善相關水管網絡。同時，署方已將該段喉管納入風險為本水管改善工程，並會與相關部門（包括民政事務總署、房屋署、警務處、運輸署及路政署），及相關屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案。

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