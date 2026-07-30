多區接連爆水管 影響居民日常起居 議員促系統性檢視更換次序

本港近期接連發生多宗大型食水管爆裂事故，繼兩周前筲箕灣因水管爆裂要暫停食水後，屯門青山公路近富發里的一個地盤周二（28日）又發生食水管滲漏，附近居民生活大受影響。兩位民建聯立法會議員周浩鼎及植潔鈴，均要求政府部門嚴肅交代原因，並全面檢視水管更換次序，引入新科技以強化本港供水網絡。

倡設後備水源供應系統降影響

屯門區周二晚有食水管爆裂，受影響範圍包括顯發村、怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學等地。水務署經徹夜搶修後，雖於翌日早上10時許陸續恢復供水，惟搶修期間發現同一條水管出現另一處漏點，被逼於昨晚11時再度停水進行維修。水務署目標於今日中午12時前完成維修並恢復供水。

新界西北立法會議員周浩鼎今日（30日）在電台節目中指出，本次事件估計影響約7,000名居民，雖然影響範圍較去年底屯門區波及近20萬人的大範圍停水較細，但當局都需嚴肅跟進原因。

對於爆水管的深層原因，周浩鼎認為屯門屬早期發展的社區，喉管普遍老舊。過往不少爆管事故與進行中的工程有關，不排除工程期間牽涉或影響到老舊水管，他促請政府盡快就本次事故成因向公眾作出完整交代。

周浩鼎提到，他過去在立法會曾多次質詢相關議題，政府已接納加裝智能感應器及水壓感應系統的建議，但全面安裝仍需時。他強調，屯門東部今年較早前已規劃大規模的水管更換安排，並已做好交通改道等工程準備。關鍵在於工程進行期間會否衍生其他情況，亦取決於未來更換水管時，有否建立後備水源供應系統，一旦再有主幹管爆裂，亦能提供後備選擇，大幅縮減受影響的範圍。

植潔鈴促按風險優化更換次序

至於港島東區筲箕灣早前亦發生嚴重爆管事故，影響筲箕灣及西灣河一帶超過一萬戶居民及商戶。港島東立法會議員植潔鈴表示，日前已與發展局副局長林智文及水務署代表會面，反映居民關注並提出具體建議，在會上要求政府重新審視水管更換的次序，及必須「按風險評估」，以及善用AI或大數據評估喉管壽命及爆裂風險等。會上，處方代表態度積極，並承諾會重新審視相關更換優次。

目前東區正進行更新的老舊水管共有22.1公里，目標是於今年內完成。植潔鈴指，雖然距離目標完成期限僅餘約半年，但面對未換先爆的嚴峻現狀，建議當局應主動檢測，並提前更換已達壽命極限的高危水管；加快提升「智管網」系統，補足舊區的監測盲點；完善備用供水同埋分流機制。

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