筲箕灣停水｜議員倡「長痛不如短痛」 封路加快換水管 卜國明建議設五年專項撥款 

筲箕灣道與新成街交界一條18吋食水管道，周日（19日）突然破裂，導致東區多處大範圍無食水供應，數以萬計區內居民及商戶叫苦連天。工程界立法會議員卜國明及港島東立法會議員植潔鈴均認為，政府應採取「長痛不如短痛」的策略，透過短期封路「斷尾」施工及設立專項撥款，加快老舊水管更換工程。

卜國明今早（22日）在電台節目表示，全港目前有約8,400公里食水及海水管網，雖然政府在2000年展開了名為「更換及修復水管計劃」的工程，針對全港約3,000公里長的老化食水及鹹水水管進行分階段更換和修復，但現時全港仍有約3%至4%，即約二、三百公里水管是逾60年歷史的舊物料水管。

地勢落差致水壓倍增令脆弱點爆裂

為何爆水管常發生在深夜？卜國明解釋，香港山多平地少，供水網絡的地勢落差大，導致本港管網水壓高達5至8個bar（大氣壓力單位），比鄰近城市的4個高出近一倍。在日間或傍晚市民同時用水時，管內壓力得以釋放；但到了深夜用水量驟降，整個管網就會承受極高水壓，令脆弱的老舊水管就會容易爆裂。雖然水務署正向立法會申請撥款以建構「智能供水壓力管理系統」，在不影響正常供水下，實現「智能水管動態減壓」，但目前仍受制於資源，未能做到全面的實時調控。

受制於交通及噪音問題，面對位處繁忙路段而難以更換的老舊喉管，卜國明建議政府設立「五年老舊基建修復或重建計劃」專項撥款，投入更多資源處理水管、道路及隧道等老化基建，進行深層修復。對於有區議會探討以封路「斷尾」方式日夜開工換水管，卜國明表示支持。他認為，社會應接受「長痛不如短痛」，透過跨部門協調及做足宣傳，讓市民體諒幾天至一星期的塞車及噪音，以徹底解決爆水管及路面下陷的風險。

東區首季8宗爆喉情況嚴重

植潔鈴在同一節目上亦認同以封路「斷尾」方式日夜開工換水管的做法，她指出今次大規模停水事件是一個契機，讓市民切身體會到爆喉帶來的嚴重不便。她相信在此基礎上與各界磋商封路工程會較為容易，並強調「封路做工程的短暫影響，總比大範圍停水為小」，期望當局能把握機會果斷解決水管老化問題。

植潔鈴指，是次筲箕灣爆水管事件影響範圍涵蓋筲箕灣及西灣河一帶，由於受影響範圍大且時間長，加上東區長者人口密集，停水對居民造成極大困擾。她表示，東區作為發展較早的社區，由北角英皇道至筲箕灣東大街、柴灣道一帶，地底仍埋藏大量五、六十年代的鑄鐵及石棉水泥喉管，都是高風險地區。單在2025年首三個月，東區已發生至少8宗爆喉事件，情況頗為嚴重。

水管改善工程進度緩慢追不上老化

植潔鈴形容，老舊水管容易出現連帶影響：「個情況係，呢度爆整完之後，好快就係另一段爆，壓力點唔同咗，很快又會輪到另一段爆裂，其實係會跟住爆。」

她認為現時的水管改善工程進度緩慢追不上水管老化速度，政府預計今年內完成約30公里工程，餘下20公里更要待至2028年或之前才能完成。她指出，今次肇事的84米長水管本已獲選為籌備更換路段，卻「未換先爆」，已有很清晰的訊息反映工程排期與實際嚴峻情況存在巨大落差，促請政府重新評估並加快進度優次的可能性。

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