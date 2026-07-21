筲箕灣停水｜網傳片段見工人冒水流搶修 網民：「辛苦晒、無名英雄」・有片

筲箕灣道與新成街交界一條18吋食水管道昨日（19日）突然爆裂，導致筲箕灣一帶食水供應受阻，部分居民及商戶受影響。經水務署人員通宵搶修後，區內食水供應於周一（20日）上午約11時陸續恢復。

周一晚上網上流傳一段片段，懷疑拍攝到水管爆裂後工人搶修的情況。片中可見，多名身穿反光背心的工作人員在路面一個疑似爆裂水管位置附近工作，現場大量水流湧出，水花不斷向外噴濺。

片段所見，至少3名工人在一個疑似水渠位置進行搶修，其中一名工人嘗試以一塊路牌遮掩出水位置，惟水流仍不斷噴出。有人蹲在坑位附近處理，其他工作人員則在旁協助。

期間，一名負責搶修的工人背部不斷被水射中，之後向在場同事表示：「關水吖、關咗佢吖」。拍攝片段人士則在旁稱「修螺絲、修喉碼」，其後片段結束。

片段流傳後引起網民討論，不少人向參與搶修的工作人員表示謝意，留言指「辛苦晒，師傅」、「辛苦晒所有工作人員搶修」，亦有人表示「多謝佢哋我才有得用水，感激」，形容一眾前線人員是「無名英雄」。

不過，亦有網民關注片段中工人的工作環境，質疑搶修期間是否已採取足夠安全措施，希望相關部門在處理突發事故時，同時保障前線工人的工作安全。

水務署表示，部分地區因地勢較高，或位處供水網末端，可能需要較長時間恢復供水。署方晚上就事故造成市民不便表示歉意，並感謝市民諒解。

水務署又交代，今次搶修面對多項挑戰，包括現場環境、供水安排及工程處理等「五高」因素，並提出未來改善措施，包括向立法會申請撥款，建構「智能供水壓力管理系統」，以提升供水系統的監察及管理能力。