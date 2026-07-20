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筲箕灣停水｜水務署交代「五高」挑戰及三大改善方案 預告將向立法會申撥款

突發
更新時間：22:28 2026-07-20 HKT
發佈時間：22:28 2026-07-20 HKT

筲箕灣道與新成街交界昨日（7月19日）發生的水管爆裂事故，經工程人員通宵搶修後，筲箕灣一帶食水供應已於今日（20日）上午近11時陸續恢復。水務署今日晚上表示，對於事故造成市民不便深表歉意，並感謝市民諒解。水務署又交代搶修過程中的「五高」挑戰；以及未來改善措施，包括將向立法會申請撥款，建構「智能供水壓力管理系統」。

搶修過程曲折 風雨下兩度關掣搶修

水務署表示，今次涉及事故的是一條位於筲箕灣道與新成街交界、直徑450毫米的老舊鑄鐵食水水管。由於水管隱蔽於地下公用設施下方，且漏水經地下流失而未有湧出路面，致使未能及早察覺。加上老舊鑄鐵物料較為脆弱，即使現場已設有水壓傳感器，水管仍可能在無徵兆下突發爆裂。

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工程團隊昨晚在惡劣天氣及風雨下通宵工作，期間需要保護周邊複雜的地下公用設施，同時亦受到附近電車路軌影響，增加了工程難度。署方曾於今日凌晨5時30分一度完成修復並恢復供水，惟其後發現新舊喉管接駁處有輕微滲漏。為審慎起見，團隊再次關上水掣提速搶修，最終於上午近11時全面修復並陸續恢復供水。

地勢引致供水「五高」挑戰 

水務署指出，香港山丘多、地勢起伏大，令整個供水網絡面對獨特的「五高」挑戰：

  • 高壓供水：需高壓輸水至高地及管網末端，增加水管承受壓力；
  • 高密集地下設施：縱橫交錯的地下管網與設施極為複雜；
  • 高齡水管老化：老舊石棉水泥及鑄鐵水管老化後極易脆裂；
  • 高鹽度腐蝕：高鹽度加速鹹水水管的腐蝕與滲漏；
  • 高人口密度：高密度人口意味着工程對市民出行影響大，爆管影響範圍亦極廣。

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三大長遠解決方案

為從根本解決水管老化問題，水務署公布提出三點長遠解決方案。其一為加快更換及修復水管：本財政年度用於更換及修復水管的預算開支，將比去年增加超過50%。目前正在進行的水管改善工程約50公里，另有約40公里工程預計於今年底開展。署方將檢視篩選條件，優先處理石棉水泥、鑄鐵及高腐蝕風險等較高風險的水管。

其二為推行智能動態減壓：署方計劃於本財政年度向立法會申請撥款，建構「智能供水壓力管理系統」。系統將利用實時傳感器、人工智能和大數據分析，在深宵等離峰時間動態調節水壓，降低爆管風險。若獲立法會支持，工程預計最快於2027年第一季展開，目標5年內分階段完成，涵蓋範圍包括今次事發管網。

其三為提升「智管網」功能：署方正擴大並提升「智管網」實時傳感器及數據傳輸功能，相關工程將於今年年中至明年年中分階段完成，進一步加強滲漏監測能力。

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