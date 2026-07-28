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屯門青山公路地盤食水管現滲漏 4屋苑約7000居民受影響 水務署擬今晚11時後停水維修

突發
更新時間：18:47 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:47 2026-07-28 HKT

屯門青山公路近富發里的一地盤內今日（28日）下午有食水管出現滲漏，水務署表示得悉事件後，已即時派員到現場視察，確定漏點位置，迅速調動水泵清理路面積水，並為上址水管維修工程做好部署，為減低對居民的影響。

涉事水管用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學，水務署預計在今晚11時用水高峰期後才停水以進行維修。在工程期間，署方會安排臨時食水供應讓居民在有需要時取用，同時已放置15個水箱於受影響大廈附近，為受影響市民提供臨時食水。

水務署預計明日（29日）中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。
水務署預計明日（29日）中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。

水務署續指已向受影響屋苑及大廈派發停水公告、要求管理處在當眼位置張貼告示、提醒屋苑預先為大廈水缸儲水等，希望爭取明日（29日）中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。

新界鄉議局主席兼立法會議員劉業強在社交平台表示，涉事水管為一條直徑600毫米的食水喉，受影響範圍包括怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園及屯門官立中學，預計約7000人受影響。

劉業強指受影響範圍包括： 怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園 及屯門官立中學，約7000居民受影響。劉業強fb圖片
劉業強指受影響範圍包括： 怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園 及屯門官立中學，約7000居民受影響。劉業強fb圖片
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