跨部門專責小組協調見成效 發展局：花園道等4繁忙路段換水管施工時間減3成

水務署2024年成立跨部門專責小組，由發展局、運輸署及路政署等部門代表組成，提升更換老舊水管的成效。民建聯郭芙蓉今日（20日）在立法會提出口頭質詢，詢問該小組自成立以來召開的會議次數，及其在提升更換老舊水管方面的成效。發展局局長甯漢豪表示，水務署近年積極復修及更換水管，食水管滲漏率已降至12.8%。當局於2024年底成立跨部門小組協調交通安排，成功令花園道等4個繁忙路段的換水管工程時間縮減約3成。

已處理19項水管改善工程

甯漢豪指出，小組至今已處理19項水管改善工程。以花園道、衛理道、窩打老道及馬頭涌道4個繁忙路段為例，經小組評估後，容許全日封閉部分行車線以全速施工，預計整體施工時間可平均縮短約3成。相關工程已陸續展開，預料於2026至2027年內完成。

甯漢豪指出，水務署自2015年起推行「風險為本水管資產管理計劃」，截至2025年底，共有約584公里水管納入計劃，當中約250公里已完成更換或修復。署方2026/27財政年度用於相關工程的開支預算按年增加超過50%；食水管滲漏率已由2000年超過25%，顯著下降至約12.8%。目前正進行約50公里長的水管改善工程，並準備在2026年內陸續展開另外約40公里的工程。水務署會因應水管爆裂紀錄、使用年期及物料等因素，嚴格評估並訂定施工優次。

擬建智能水壓管理系統

在科技應用方面，水務署已在全港設立約2,400個「智管網」監察區域。署方正進一步將監察範圍擴展至食水主幹水管及餘下管網，透過安裝實時傳感器，提升數據傳輸功能以加強滲漏管理。相關升級工程預計將於2027年年中前分階段完成。此外，水務署計劃向立法會申請撥款，建構智能供水壓力管理系統，進一步減低水管爆裂及滲漏的風險。

郭芙蓉質疑跨部門專責小組至今處理的19項水管改善工程中，僅有4項屬於全港8個「爆喉熱點」，關注處理標準是否存有偏差，又關注早前青衣發生大型食水管爆裂卻未列入「爆喉熱點」，促請檢討定義。甯漢豪回應指，水務署目前評估水管維修及更換工程時，已不再單靠「爆喉熱點」作單一指標，而是會透過全面分析過往的滲漏數據以及其影響程度，從而更具針對性地規劃水管網絡維護工程。

甯漢豪解釋，跨部門專責小組僅處理其中4個熱點，因其專責協調繁忙路段。而全港8個熱點中兩個已完成處理，其餘熱點的改善工程均在推進當中。當局認同熱點具局限性，水務署現已綜合過往水管滲漏數據及實際影響程度，以安排水管更換或修復計劃，不再單一依賴熱點指標作決定。

記者：李健威

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