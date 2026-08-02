Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大QS世界大學排名躋身全球20強 盧煜明：是邁向新階段重要里程碑　

社會
更新時間：10:36 2026-08-02 HKT
發佈時間：10:36 2026-08-02 HKT

香港中文大學在最新公布的2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名躍升14位至全球第18位，首度躋身全球20強，僱主聲譽指標升幅尤為顯著，位居全港第二。中大校長盧煜明形容這是中大邁向新階段的重要里程碑，是一代又一代「中大人」慢慢建立出來的成績。

盧煜明今早（8月2日）在電台節目表示，對於排名躍升感到振奮，並指中大在教授國際化方面獲得滿分，現時有約56%教授來自外地，且教員離職率屬全港最低，顯示出極佳的人才黏性。另外，今年排名大升亦與僱主聲譽指標升至75.5分，反映國際形象工程取得成效。

將於第39區大展拳腳

盧煜明指，過去約30年來，政府於科研上的投資力度已大幅增強，現時亦擁有很多世界級的科研地方，包括科學園，以及未來的北部都會區等。 但香港發展科研其中一項弱點，是住屋較昂貴，所以中大未來會盡量在校園內提供更多人才公寓或宿舍。

為了鞏固優勢，中大正制訂未來五年發展藍圖——《2026-2030策略計劃》。盧煜明透露，該計劃歷時一年籌備，將於周四（8月6日）公布，內容將對準國家十五年計劃。為配合策略計劃，大學下一步將推出校園總體規劃，重點發展位於山腳與科學園之間的一幅平地第39區，即未來的白石角站所在地，將有隧道連接科學園，中大將在該區大展拳腳，包括會興建面積達30萬平方呎的醫學院新大樓，數個月後將有生命科學大樓落成，及未來的第十間書院亦會座落該區，將獨特的書院制優勢延伸至研究生，促進不同學科背景的同學互相啟發，培養具備全球視野的領袖人才。

相關新聞：

中大QS世界大學排名及僱主聲譽指標皆上升 畢業生獲僱主高度評價 兩知名校友稱書院制助學生培養團隊精神

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
4小時前
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
14小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行
梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行
影視圈
12小時前
周星馳最信賴女人曝光！胞姐周文姬激罕現身師兄弟聚會 星爺自嘲不懂演戲體能難再返幕前
周星馳最信賴女人曝光！胞姐周文姬激罕現身師兄弟聚會 星爺自嘲不懂演戲體能難再返幕前
影視圈
2小時前
星島申訴王 | 港女抱怨母靈堂上直呼全名犯大忌 專家拆解喪禮5大禁忌
申訴熱話
2小時前
六合彩︱頭獎800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
遊日香港家族眾生相？港人細數5大常見經典特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
生活百科
23小時前
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
影視圈
18小時前