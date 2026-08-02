中大QS世界大學排名躋身全球20強 盧煜明：是邁向新階段重要里程碑　

香港中文大學在最新公布的2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名躍升14位至全球第18位，首度躋身全球20強，僱主聲譽指標升幅尤為顯著，位居全港第二。中大校長盧煜明形容這是中大邁向新階段的重要里程碑，是一代又一代「中大人」慢慢建立出來的成績。

盧煜明今早（8月2日）在電台節目表示，對於排名躍升感到振奮，並指中大在教授國際化方面獲得滿分，現時有約56%教授來自外地，且教員離職率屬全港最低，顯示出極佳的人才黏性。另外，今年排名大升亦與僱主聲譽指標升至75.5分，反映國際形象工程取得成效。

將於第39區大展拳腳

盧煜明指，過去約30年來，政府於科研上的投資力度已大幅增強，現時亦擁有很多世界級的科研地方，包括科學園，以及未來的北部都會區等。 但香港發展科研其中一項弱點，是住屋較昂貴，所以中大未來會盡量在校園內提供更多人才公寓或宿舍。

為了鞏固優勢，中大正制訂未來五年發展藍圖——《2026-2030策略計劃》。盧煜明透露，該計劃歷時一年籌備，將於周四（8月6日）公布，內容將對準國家十五年計劃。為配合策略計劃，大學下一步將推出校園總體規劃，重點發展位於山腳與科學園之間的一幅平地第39區，即未來的白石角站所在地，將有隧道連接科學園，中大將在該區大展拳腳，包括會興建面積達30萬平方呎的醫學院新大樓，數個月後將有生命科學大樓落成，及未來的第十間書院亦會座落該區，將獨特的書院制優勢延伸至研究生，促進不同學科背景的同學互相啟發，培養具備全球視野的領袖人才。

相關新聞：

中大QS世界大學排名及僱主聲譽指標皆上升 畢業生獲僱主高度評價 兩知名校友稱書院制助學生培養團隊精神