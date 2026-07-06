中大QS世界大學排名及僱主聲譽指標皆上升 畢業生獲僱主高度評價 兩知名校友稱書院制助學生培養團隊精神

香港中文大學在最新公布的2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名躍升至全球第18位，僱主聲譽指標升幅尤為顯著，位居全港第二，反映全球僱主對中大畢業生的專業能力與領導潛力給予更高評價。同為中大校友的太古集團高級顧問唐偉邦及港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐均指，母校的書院制、通識教育及全人教育，對學生產生重要的影響，畢業生具備紮實專業能力和良好適應力等，在職場上佔有優勢。

最新公布的QS世界大學中，香港中文大學排名升至全球第18位，其中僱主聲譽指標升至75.5分，排名全港第二，升幅尤為顯著。本港不少大企業高層均為中大校友，其中太古集團高級顧問唐偉邦及港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐均認為，中大畢業生普遍具備紮實專業能力、良好適應力、責任感及領導潛質，能應對多變工作環境。

中大人團隊合作及應變能力突出

1987年於中大電子計算學系畢業的太古集團高級顧問唐偉邦，畢業後加入國泰航空展開長達近40年的職場生涯。他認為，中大書院制及通識教育對學生發展影響深遠，畢業生做事務實、穩重，多為實幹型人才，「中大人適應力強，面對瞬息萬變的商業環境，往往思考靈活，能作迅速應對。」

他又指，中大畢業生在團隊合作及應變能力方面表現突出，能為企業帶來實質貢獻。唐續稱，中大培養學生的不僅是專業知識，書院生活亦有助培養團隊精神及待人接物的能力，為職場發展建立更紮實的基礎。

1995年於中大工程系一級榮譽畢業的港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐，畢業後加入港鐵為車務管理見習人員，先後出任車務營運及本地鐵路總管等多個重要崗位，現在負責管理和發展港鐵於中國內地多個城市的業務。

他認為，隨着各地城市發展加快，企業對具國際視野及應變能力的人才需求持續增加，中大獨特的書院制及全人教育對學生影響尤深，中大教育培養的開放思維，有助與不同地區的團隊建立信任及推動合作。

高壓下保持正向 反映全人教育成效

他表示，鐵路營運涉及專業團隊協作，員工需具備良好溝通能力及判斷能力，並具備服務社會的使命感，「城市高速的發展和創新科技的進步，為我們帶來了前所未有的機遇，同時亦考驗了我的領導及管理能力」。中大畢業生在高強度的工作環境下仍能保持正向心態，反映全人教育的成效。

躋身全球20強，是中大邁向新階段的重要里程碑，僱主聲譽表現躍升，亦印證中大書院制博雅教育與研究型大學優勢相結合的人才培育成效。中大致力培養具備獨立思考、跨文化視野與社會責任感的新一代領袖，讓他們能在不同領域承擔重任。

本報記者