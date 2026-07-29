厄爾尼諾現象│學者：海水升溫速度異常急劇 未來一年有機會出現破紀錄高溫及頻繁極端降雨

近月全球多個氣候組織預報「超級厄爾尼諾」現象正在形成，並發出預警，在全球暖化的疊加效應下，全球將面臨熱浪威脅。香港中文大學地球與環境科學系講師歐陽綺雯警告，近期海水升溫速度異常急劇，本港未來一年有機會出現破紀錄的高溫及更頻繁的極端降雨，市民及政府需對突發性暴雨提高警覺。

歐陽綺雯今（29日）在電台節目解釋，厄爾尼諾現象是指赤道附近太平洋中部至東部大範圍海水異常變暖，高於平均值0.5度，從而改變全球大氣環流及各地天氣。而「超級厄爾尼諾」則是海水溫度進一步升高，高於平常2度的強烈狀態。

海水升溫速度異常急劇 強颱風機率大增

她指出，過去30年只發生過3次超級厄爾尼諾現象，而今年的情況之所以令氣象學家特別緊張及警剔，在於海水增溫速度極快。她解釋：「以往可能需要5個月，甚至在十幾二十年前可能需要整年才達到的增溫幅度，現在短短3個月就已經急速升溫。」

超級厄爾尼諾現象通常會持續一至兩年。根據美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）預測，今次強烈的氣候現象將延續至下一年。歐陽綺雯表示，在超級厄爾尼諾發生的冬季，香港一般會出現雨水較多及氣溫偏高的情況。

在颱風方面，歐陽綺雯指出，雖然生成的總數未必增加，但由於颱風生成的位置會偏向太平洋較東邊，這意味著它們在海洋上逗留及吸收能量的時間更長，增強為強颱風的機率極大。雖然這些颱風有機會轉向日本或台灣，但一旦進入南海並逼近香港，將帶來破壞性的極端天氣。

短時間內極端暴雨 將考驗本港排水系統

歐陽綺雯稱，以對上一次發生超級厄爾尼諾現象的2023年為例，當年本港不但受十號風球的超強颱風吹襲，更發生了黃大仙嚴重水浸事件，亦有多過破紀錄的高溫天氣情況，同時11月的平均氣溫更接近破紀錄的28度。再前一次的2015年，雖然襲港颱風較弱，但也同樣出現了多個破紀錄的高溫日子。而今年太平洋相關位置的海水升溫，都較2015年及2023年都來得急，預計將為本港帶來極端天氣。

面對潛在的氣候威脅，歐陽綺雯強調，本港最需要關注的是短時間內發生的極端暴雨。她指出，2023年本港曾出現雨量打破自1884年有記錄以來最高的一小時雨量，她相信未來的極端降雨將持續考驗本港城市排水及防控系統的承受能力。

相關新聞：

「超強厄爾尼諾」登場 颱風易「北折」迎打風淡季？專家籲勿掉以輕心：一關鍵因素或致破壞力更強

天文台｜受厄爾尼諾影響 料今年氣溫或創十大新高 更易出現強颱風

梁榮武：下沉氣流形成酷熱天氣 厄爾尼諾現象令本港氣溫偏熱機會提高