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梁榮武：下沉氣流形成酷熱天氣 厄爾尼諾現象令本港氣溫偏熱機會提高

社會
更新時間：10:33 2026-06-06 HKT
發佈時間：10:33 2026-06-06 HKT

近期香港天氣酷熱，天文台錄得34.6度，創下有紀錄以來最熱芒種。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武今早(6日)在電台節目解釋，昨日的天氣在氣象學上稱為「強對流」，即是日間非常酷熱，新界氣溫更高，酷熱天氣令空氣上升，當升至一定高度時便會冷卻凝結成水點或冰雹，形成「強對流」天氣。「強對流」天氣的特徵是會帶來大雨、冰雹及頻密閃電。至於雨後出現的彩虹甚至雙彩虹，則純屬光學現象；陽光在水點內進行反射與折射，將光線分解成不同顏色而形成。

厄爾尼諾增高溫機率 颱風數量或正常但威力較大

針對世界氣象組織預測厄爾尼諾現象出現的機率極高，梁榮武表示，雖然厄爾尼諾會影響香港天氣，但難以直接斷定會因此出現特別大雨或更多颱風。不過，但整體而言，出現厄爾尼諾的年份，平均全年錄得雨量較大，全世界以至本港都會出現偏熱天氣的機率會提高。然而，並非出現厄爾尼諾年份，雨量就會偏高，根據天文台的預測，香港本年的雨量維持在2100-2700毫米，屬正常至偏多範圍。

至於颱風方面，天文台預計今年將有4至7個颱風，數量屬正常範圍。由於厄爾尼諾會令溫暖海域東移，導致颱風在較遠的西太平洋形成，令打中香港的機會可能較低，但若颱風真的襲港，由於其在海上吸收能量的時間較長，強度可能會較大。

低壓區與下沉氣流導致悶熱 

他又解釋，5月尾時出現幾日酷熱天氣，主要成因是受到高空反氣旋影響，令香港出現晴天，太陽很猛，風勢較弱；最近六月這幾天的連續幾天酷熱天氣，是和南中國海低壓區有關，氣流是上升， 當上升至對流層頂就會散開，然後下沉的空氣特性就是會比一般的空氣更加熱，受下沉氣流影響，因此出現幾日的高溫。 
 

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