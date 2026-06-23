「超強厄爾尼諾」登場 颱風易「北折」迎打風淡季？專家籲勿掉以輕心：一關鍵因素或致破壞力更強

【厄爾尼諾/打風】美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測今年底發展成史上最強「超級厄爾尼諾」（聖嬰現象）的機率高達63%。按一般理解，「強厄爾尼諾」會導致颱風生成點偏東，且在菲律賓附近海域容易遇到引導氣流的弱點而「北折」，趨向台灣、日本等地，不進入南海，對香港影響較低。據天文台預測，現時在西北太平洋的熱帶氣旋米克拉會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，而另一熱帶氣旋海高斯亦會移向日本以南海域，路徑類似，與香港「差之千里」，那會否預示今年風季的熱帶氣旋較多傾向以上路徑，對香港構成影響的機會較低？

厄爾尼諾僅因素之一 料颱風數目與正常相若

香港氣象學會發言人、前天文台助理台長梁榮武表示，料平均全年錄得雨量較大、全球以至本港氣溫會偏高。熱帶氣旋方面，梁榮武指難以一概而論，厄爾尼諾現象只是影響颱風活動的眾多因素之一。他預計今年襲港的颱風數量與正常年份相若，但由於颱風生成位置偏東，一旦正面吹襲香港，其強度可能更具破壞力。

對上一個強厄爾尼諾年是2023年，當年9月曾出現「500年一遇世紀暴雨」，亦包括超強颱風「蘇拉」導致十號颶風信號。梁榮武指出，單憑厄爾尼諾單一因素並不能作準。根據天文台的統計數據，在厄爾尼諾年份，影響香港的颱風數目雖然遠少於「拉尼娜現象」出現的年份，但與氣候中性的正常年份相比「基本上差唔多」，並非特別多或特別少。

生成位置偏東或增台灣日本受災風險

梁榮武強調，對香港而言，颱風的「路徑」才是最關鍵因素。他解釋，在厄爾尼諾年份，颱風大多於距離香港較遠的太平洋東面形成。但因生成位置偏東，熱帶氣旋有較大機會在進入南中國海前，已經提早轉向北移動，即台灣、日本及琉球群島等地受颱風威脅的風險將較高。

發展時間延長 倘襲港恐威力更強

但梁榮武也提醒，雖然部分颱風可能會轉向，但正因為颱風在較遠的東面形成「多咗時間去發展，有機會成為好勁嘅颱風」。他指，雖然前提是該颱風路徑直指香港，但若不幸襲港，其威力絕對不容忽視。他亦提醒，影響颱風路徑因素眾多，不能單靠厄爾尼諾現象下結論，目前天文台預測今年將有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，至於會否因為強厄爾尼諾現象而進一步調整預測，需留意天文台公布。