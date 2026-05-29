天文台｜受厄爾尼諾影響 料今年氣溫或創十大新高 更易出現強颱風

本港近日迎來極端酷熱天氣，自五月中旬起更錄得多個最低氣溫達28度或以上的熱夜，打破近年五月份的最長紀錄。天文台署理助理台長蔡振榮今早(29日)在電台節目表示，今年夏季在氣候暖化與厄爾尼諾現象疊加影響下，本港今年及明年的全年平均氣溫預計將比正常偏高，亦增加發展成強颱風的機率。

厄爾尼諾疊加氣候暖化 全年均溫料破紀錄

蔡振榮表示最新的觀察資料及氣候模式預測顯示，赤道太平洋中部及東部的海面溫度已高於正常水平，預計今年夏秋季將出現厄爾尼諾事件，並至少維持至今年年底或明年年初。他警告，是次厄爾尼諾事件的強度將達到中等或以上，甚至更強，屆時將增加出現高溫的情況。在強烈的厄爾尼諾現象與全球氣候暖化兩大因素疊加下，本港今年及明年的全年平均氣溫預計將比正常偏高，今年更有很高機會打破紀錄，躋身有紀錄以來最高氣溫的首十位。

颱風生成東移 更易生成強颱風

強烈的厄爾尼諾現象亦會對熱帶氣旋的發展造成顯著影響。蔡振榮說明，暖水區向東移會導致熱帶氣旋生成位置較平常偏東。這意味著熱帶氣旋需要行走較長的路徑才能進入南海，留在海面上吸收溫暖海水能量的時間更長，從而增加發展成強颱風的機率。雖然較長的路徑令颱風較容易在菲律賓一帶遇到引導氣流的弱點而轉向偏北移動，降低進入南海的機會，但只要條件適合，強颱風仍有機會進入南海才轉向，市民絕不能掉以輕心。

高空反氣旋減弱 稍後迎局部狂風雷暴

蔡振榮指出，本港近日受高空反氣旋影響，天氣普遍晴朗，今日(29日)日間市區最高氣溫可達35度，新界地區更會高出一兩度，出現極端酷熱的情況。然而，這股高空反氣旋的趨勢正逐漸減弱，由於日間氣溫攀升得較高，高溫有機會觸發對流發展，因此預測今日稍後時間本港天氣將會出現變化，高空反氣旋的強度不足以壓抑對流發展，有機會迎來幾陣驟雨，局部地區更會出現狂風雷暴。

下沉氣流致高溫 長時間日照令氣溫飆升

對於5月份已出現極端高溫，蔡振榮解釋，氣候上春末夏初氣溫逐步上升屬正常現象，5月中旬左右亦曾出現熱的天氣。近期的極端高溫主要歸因於高空反氣旋帶來的下沉氣流。由於雲與雨的形成需要水氣上升氣流凝結，下沉氣流則會令環境變得較乾燥，減少雲層產生；在長時間日照充足的情況下，氣溫便會大幅飆升。

