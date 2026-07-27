颱風紅霞｜梁榮武指「東登」風暴威力不及「西登」 惟各大預報「一路向西」威脅絕對不小

今年首個強颱風「紅霞」吹襲香港，帶來連場狂風暴，多區相繼出現水浸、塌樹及棚架倒塌等事故，是近年最強勁的「東登」颱風。香港氣象學會發言人梁榮武拆解「東登」威力不及「西登」主要受三大因素影響。

梁榮武今早（27日）在電台節目表示，在風暴襲港前六、七日，坊間已開始討論其潛在影響，但當時不同國家的電腦預測模式存在明顯分歧，美國全球預報系統（GFS）由始至終預測較為接近香港，歐洲中期預報中心，則初期預測偏離香港較遠，會於香港東面登陸，令坊間初期認為風暴並非大威脅。

電腦模式預測「一路向西」調整 對港威脅增加

但其後「紅霞」在形成後增強速度相當快。梁榮武指，由於預測路徑後來一路向西調整，變得更接近香港，天文台的官方預測亦隨之西調；加上風暴本身發展及增強得很快。在這兩大因素疊加下，令「紅霞」對香港整體的威脅絕對不小，導致全港大部分地區均受到烈風影響。

對於今次「紅霞」屬於近年少見的「東登」強烈颱風，梁榮武解釋，雖然其中心風力，不比去年在南邊經過的超強颱風「樺加沙」弱太多，但實際上「東登」颱風對香港的威脅通常不及「西登」，主要受以下三個因素影響，包括風向及地形摩擦，熱帶氣旋呈反時針旋轉。當風暴中心在香港東面，本港會吹偏北或西北風，氣流由內陸吹來，受高樓大廈及山脈的摩擦力影響，風力必定會被削弱。

其次是危險半圓效應，颱風會與其他天氣系統相互作用。今次「紅霞」北邊有高壓脊，兩者在颱風東北邊的風向一致，風力疊加令東北邊危險半圓風力最大，而香港並未處於該最危險區域。

第三因素就是風暴潮威脅較低，偏北風會將海水推離岸邊。相反，若颱風在南邊經過如去年的「樺加沙」般，吹南風或東南風，就會將海捲上岸造成嚴重水浸。所以今次雖掛起九號風球，但因吹北風，本港未見嚴重水浸情況。

對香港威脅高峰期已經過去

梁榮武指「紅霞」對香港的威脅高峰期已經過去，但廣東、福建等廣泛沿岸及內陸地區將會持續出現強降雨。由於華南及福建早前已受其他颱風及大雨侵襲，今次「紅霞」的完整環流可能會進一步在內陸部分地區引發水浸。至於香港市民，梁榮武表示目前已無需太過擔心，只需繼續留意天文台的常規天氣預報即可。

陳紹雄表示，隨着極端天氣越來越頻繁，露天鐵路段的服務無可避免會受到影響。資料圖片

陳紹雄促港鐵加大力度 引入AI預判風險

另外紅霞襲港期間，港鐵東鐵綫有個別地方曾出現「跳電」的情況，太和站架空電纜受損，需較長時間修復，期間服務一度受阻。立法會鐵路事宜小組主席陳紹雄在同一節目上表示，隨着極端天氣越來越頻繁，露天鐵路段的服務無可避免會受到影響。他強調，港鐵的應對大原則必須是「安全第一」，在確保環境安全後才陸續清理路軌及復修架空電纜。

他指對於今次事故，他理解因涉及電纜損毀，故港鐵需要較長時間進行搶修。港鐵在事故中已按既定應急預案處理，露天鐵路段受極端天氣影響屬預期風險。他解釋東鐵綫前身為九廣鐵路，新界段長度與距離十分遙遠，絕大部分為露天設計。若現時才考慮將路線改為地底，或加固並增建上蓋，在營運及技術改造上極不符合成本效益，甚至不可行。

陳紹雄明言，既然在九號風球等極端天氣情況下，露天路段受外在環境影響是設計上難以完全避免的現象，港鐵與運輸及物流局就必須在颱風來襲前做好風險評估與預案。展望未來，他促請港鐵未來加大科技投資力度，投放更多資源於創新科技發展，深化人工智能（AI）及光學雷達技術在樹木管理上的應用，防患於未然，透過科技手段，長遠完善鐵路網絡應對極端天氣的整體韌性，以提升鐵路系統應對極端天氣的能力。



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