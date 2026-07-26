回顧颱風紅霞襲港 今年首個九號風球 市面一片狼藉︱多圖

強颱風「紅霞」吹襲香港，為本港帶來今年首個九號烈風或暴風風力增強信號，市面一片狼藉。海陸空交通首當其衝，其中香港國際機場大量航班需要重新調配。機管局宣布取消多班離港及抵港航班，導致大批旅客被逼滯留機場客運大樓。為協助受影響旅客，機管局即時啟動應變措施，派員向滯留人士派發食水、乾糧及毛氈等應急物資，並向兒童派發玩具，照顧不同旅客及家庭需求。

交通大亂 旅客滯留

多區塌樹 滿目瘡痍

「紅霞」破壞力驚人，狂風席捲全港，多區均接獲塌樹報告，部分粗大樹幹連根拔起橫臥路面，大埔更有塌樹擊中多部車輛。長沙灣更有巨型棚架被強風吹塌，跌落相鄰的香港紗廠工業大廈天台。

街道上滿佈被強風吹散的雜物，甚至有大型金屬路牌抵擋不住烈風被吹倒，險象環生，清潔工人在風雨稍歇後出動清理。

紅霞遠去 市面復常

隨着「紅霞」逐漸遠離本港，天文台於今日中午12時40分改發三號強風信號，市面隨即恢復生氣，大批市民急不及待重新外出活動。港鐵多個車站及轉乘站出現人潮，旺角有快餐店座無虛席。

此外，適逢香港動漫電玩節在會展舉行，風球剛一除下，會展外圍便迅速出現長長人龍，大批動漫迷熱情不減，爭相排隊等候入場。

攝影：蘇正謙、陳浩元、劉駿軒、汪旭峰

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