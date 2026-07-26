颱風紅霞︱九號信號維持6小時 天文台回顧：東面登陸 西側眼壁相當接近

強颱風「紅霞」吹襲香港，於香港天文台東北約80公里掠過。天文台一度發出八號風球及九號烈風或暴風風力增強信號，九號風球更維持6小時，是今年第一個八號及九號風球。天文台今日發表天氣隨筆，回歸紅霞吹襲過程，指過往數年不少令人印象深刻的熱帶氣旋，例如山竹、蘇拉和樺加沙，均於本港西面登陸，由於熱帶氣旋的環流以逆時針方向轉動，香港當風的位置多面向東北至東南。然而，今次紅霞於本港東面登陸，故面向西北至西南較為當風，若市民身處這些地方，可能會更能感受到紅霞的威力。

紅霞於星期日凌晨增強為強颱風，而且其路徑較為偏西，其西側眼壁相當接近本港。考慮到本港部分地區風力會顯著上升及有機會受到颶風威脅，天文台在凌晨1時10分發出九號烈風或暴風風力增強信號。紅霞為香港以東的大鵬半島帶來颶風，而本港包括維港等多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。

新界東部分地區錄逾140毫米雨量

受與紅霞相關的強雨帶影響，本港星期日亦有狂風大驟雨。截至中午，香港多處錄得超過70毫米雨量，新界東部分地區更錄得超過140毫米。紅霞星期日早上約4時在惠州市惠東縣登陸，於香港天文台東北約80公里掠過，並移入廣東內陸及逐步減弱，本港風力有所下降。天文台於上午7時10分改發八號西南烈風或暴風信號，並於下午12時40分改發三號強風信號。

天文台指，雖然紅霞會逐漸遠離香港，但受其相關的外圍強雨帶影響，本港今日及明早仍然有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及湧浪。市民仍需繼續保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

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低壓區變熱帶低氣壓

回顧紅霞的形成，菲律賓以東海域的低壓區在較高海面溫度下獲得充足水汽及能量，對流雲團得以發展，該低壓區於7月23日（星期四）早上增強為熱帶低氣壓，翌日發展為熱帶風暴紅霞。

紅霞殺入香港800公里範圍

受副熱帶高壓脊南側的偏東氣流引導，紅霞沿西北偏西方向橫過呂宋海峽，於7月24日（星期五）黃昏進入香港800公里範圍，天文台遂於晚上8時40分發出一號戒備信號。紅霞進入南海東北部後大致採取西北路徑，穩定地靠近廣東東部沿岸。

颱風紅霞靠近廣東 香港開始「掛波」

紅霞在高空輻散的配合及較弱的垂直風切變等有利大氣條件下逐漸增強，並於星期六早上進一步增強為颱風。與此同時，在副熱帶高壓脊及紅霞的外圍下沉氣流影響下，星期六本港日間部分時間有陽光及酷熱，多處地區氣溫上升至34度或以上。

隨著紅霞靠近廣東沿岸，天文台在下午1時20分改發三號強風信號，其後本港風力逐步增強，同時其外圍雨帶亦為本港帶來強烈狂風雷暴，多區受猛烈陣風影響。

在紅霞橫過南海東北部期間，天文台與政府飛行服務隊再次合作，於星期六下午在紅霞上空投放「下投式探空儀」，在其中心附近錄得約每小時125公里的颶風程度近地面風速，這次行動收集到的數據有助分析熱帶氣旋的強度及三維結構。