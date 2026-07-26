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颱風紅霞｜東鐵綫個別地方曾出現跳電 太和站架空電纜受損

突發
更新時間：08:17 2026-07-26 HKT
發佈時間：08:17 2026-07-26 HKT

颱風「紅霞」襲港，天文台於今日（26日）凌晨1時10分發出9號烈風或暴風風力增強信號，至今早7時10分改發八號烈風或暴風信號。港鐵表示，在今早改發八號信號後，港鐵工程團隊已經在安全情況下出動，全力檢查露天段設施、進行清理及所需的修復工作，暫時見到東鐵綫有個別地方曾出現跳電的情況。而東鐵綫太和站架空電纜受損，需較長時間作修復。

港鐵稱，按現時評估，有較長露天段，如東鐵綫、屯馬綫、機場快綫、東涌綫及輕鐵等路綫，可能需要較長時間進行檢查及清理。公司已動員超過100名工程人員，以及約20架工程車，務求在確保行車安全後，逐步恢復露天段列車服務。現時港鐵隧道段維持有限度服務，港鐵巴士則暫停服務。

港鐵續指，乘客及同事的安全是公司的首要考慮，公司呼籲乘客在風暴期間留在安全地方，如果必須外出，切記出門前先留意鐵路綫是否已經恢復服務，不需急於前往車站。公司會繼續透過不同渠道發放最新消息，多謝乘客耐心及體諒。

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