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狗隻入食肆｜屯門茶餐廳生意錄10%增長 稱狗主普遍自律 有餐廳擬午市限狗隻進入

社會
更新時間：08:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-18 HKT

自7月9日起，首批逾940間向食環署申請「狗隻可進入獲准食肆」牌照的食肆，運作初期有不少爭議，包括有狗主用食肆的餐具向寵物餵食、狗隻碰到枱面等。《星島》記者日前到訪屯門區餐廳，了解新措施對食肆營運以及顧客體驗的實際影響。不少受訪餐廳負責人均對新牌照表示歡迎，認為能帶動生意，且狗主普遍自律，未有加重前線員工的清潔負擔。

茶餐廳增5至10%生意額

在屯門新墟經營茶餐廳「隨緣」的負責人馬先生向記者表示，當初申請牌照主要考慮到附近許多街坊都有養狗習慣，看準區內需求，便決定申請。他指未有牌照前，餐廳外設置不少露天桌椅，當時已有許多攜帶狗隻的街坊駐足用餐。自從獲批牌照後，街坊非常開心，且十分自律，不會讓毛孩在餐廳內隨處便溺，故清潔工作未有因而加重。他透露，准許狗隻進入食肆後，生意額大約錄得5至10%的增長，期望此計劃能夠長期維持。

店主冀建人寵互動空間 

位於屯門建生「盤子工房」的職員阮先生表示，店鋪申請牌照全因老闆熱愛寵物，希望能營造出人與寵物一同互動進食的環境。他指，餐廳原本已設有室外用餐區供攜狗客人使用，員工亦早已習慣服務這類客群。他笑言，狗隻可進入食肆，員工也感到高興，「客人終於唔使喺出面曬」。

為配合新措施，餐廳將加置鐵鉤，方便客人懸掛狗繩。阮先生提到，有狗主為免加重餐廳人員的清潔負擔，進入餐廳前都會先為毛孩抹除腳上灰塵，並在用餐位置鋪上狗墊。至於生意額，他稱牌照推出時間尚短，有待觀察，但整體對牌照推行感到正面，強調這為食肆增加了一個選擇，有需要的餐廳可作自願申請。

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有餐廳擬限同時段狗隻數目

現時實體店經營困難，不願出鏡的「民華餐廳」負責人蘇先生坦言，看見政府推出相關牌照後，便想藉此途徑增加生意。他觀察到店外常有街坊帶狗散步，從而誘發他申請牌照的念頭，現時每日大約增加10單攜狗客人的生意。

蘇先生指，申請前曾擔心會否帶來反效果，引起無養寵物客人的不滿，但實施一星期以來，客人回饋正面。店方亦特意為員工進行培訓，指示他們對待狗隻要如同對待小朋友一樣，例如傳遞熱水時切勿「焫親」毛孩。不過，蘇先生無奈表示餐廳空間有限，為免影響其他食客，未來將貼出攜狗入餐廳的指引，例如在人流過多的早市及午市將不接待狗隻，或限制最多只能有兩隻毛孩同時處於餐廳內。

記者、攝影：陳耀霆

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