狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等

狗隻入食肆新規例上周四起生效，然而不足一星期坊間爭論不斷，亦有食肆發現問題後退出申請。食環署副署長(環境衞生)楊麗珊今早（14日）在商台節目表示，整體情況仍是暢順的，退出申請的食肆數目僅屬少數，實施前後加起來只有十多間，署方會安排之前抽籤時部分未有中籤的食肆候補。目前主要收到的意見，是關於狗隻狗繩長度，亦有部分提及狗隻「唔覺意碰到枱面」。

狗隻入食肆︱食環署：不會主動勸止食肆實施 可「手把手」助符合要求

楊麗珊指出，措施自7月9日推行，剛過去的首個周末運作大致暢順。她親自到場視察發現，獲批准讓狗隻進入的食肆普遍能做足要求，包括在門口清晰位置張貼標示，並在狗主入內前講解安排。截至7月12日，食環署已巡查獲批食肆逾3,800次，連同未獲批食肆共巡查超過4,000次。署方特別設立的90人專責小隊，主要職責是協助業界度過適應期，如發現問題會採取「先勸喻後警告」的方針。她強調署方沒有主動勸止食肆實施，食肆可按自身員工及環境的準備情況，彈性決定何時正式開始讓狗隻內進。

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狗隻入食肆︱食環署：政策實施前後 合共有十多間食肆撤銷申請

針對坊間對狗隻牽引的關注，楊麗珊解釋，署方目前收到的投訴不多，主要與狗帶相關。法例要求狗主須以長度不超過1.5米的狗帶牽引狗隻，或將其扣在穩固地方。她澄清，最常見的問題並非狗帶超長，而是狗主進食時一瞬間「不慎鬆手」。至於將狗帶固定在何處，她表示扣在地下的扣環可以接受；但不建議扣在門柄或枱腳，因門有開關危險，而枱腳不夠穩固，狗隻走動時容易發生意外，由成年人親自牽引或扣在穩固位置最為正確。

就食肆的明火煮食限制，楊麗珊強調獲批准的食肆絕對不能供應明火菜式，甚至以小火爐保溫亦不容許，以保障安全。即使餐廳面積大並劃分了「非寵物區」，明火限制依然適用於全店。至於生日吹蠟燭則不屬煮食範圍，但署方提醒狗主仍需小心留意。

對於有食肆打退堂鼓，楊麗珊透露，政策實施前後合共有十多間食肆撤銷申請，但正式落地後退出的僅為「單位數」，主要基於人手、設備等商業考慮。她強調，目前的候補機制屬「動態流動式」，食肆提交書面通知後約四個工作天便可完成取消程序，署方會隨即按順序安排候補名單上的食肆補上，目前整體數目仍維持約940間。她重申，政府絕不會懲罰退出的食肆，日後不會影響其再申請的資格，專責小隊亦願意為遇到技術困難的食肆提供免費協助，「手把手」協助其達到要求。

被問及狗隻能否坐在食肆椅子上，楊麗珊指法例僅規定狗隻不能碰到或走上餐桌，至於能否坐椅子則由食肆自行按指引安排。她呼籲狗主做負責任的主人，建議自備狗氈鋪在椅子上以顧及其他食客。她總結指，任何新政策落地都需要磨合期，期望社會各界群策群力，讓措施能順利推行。

網上有人反映，部分狗主不自律，容許狗隻爬上餐枱。網上圖片