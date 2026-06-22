宏福苑聽證會︱不建議轉為法定委員會 陸啟康解5大因由：已掌足夠資訊適時「收網」 報告不宜拖延以免「遲來公義」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（22日）起進行第五輪共三場聽證會。委員會主席陸啟康表示，不建議將向行政長官要求轉為為法定調查委員會，並解釋五大原因，包括，一）不宜拖延報告，避免重蹈英國倫敦大火「遲來的公義」覆轍；二）即使有部分涉事人士未有親身作供，委員會亦可作「不利認定」，不影響最終結論；三）不同意媒體以「升格」形容轉為法定調查，此說法給予公眾負面印象，彷彿現行程序屬低層次調查；四）若現時轉變調查方式，必須即時休會數月，調查需時雙倍，最早提交報告料延至明年第二季，拖延問責及改革步伐；五）委員會已對事件經過及原因有充分掌握，現時是適當時間「收網」，盡早就調查提交報告。

原因一：陸啟康：報告不宜拖延 絕不希望「遲來的公義」

陸啟康指今次火災的死傷人數及規模屬香港近年罕見，除了受影響家庭，普羅大眾亦期望能盡快查明真相。其次，根據以往經驗，涉及刑事、民事或政府責任的追究，以至保險理賠、紀律委員會的建議等，往往需等待最終報告出台後才會展開，為免延誤公義，調查必須從速完成。他指本港目前有大量大型樓宇維修工程處於停頓狀態，正等待報告結果及改革建議。他強調，工程延誤可能衍生安全隱患，例如外牆石屎剝落造成傷亡，故從公眾利益出發，報告亦不宜拖延。

陸啟康特別提到英國格蘭菲爾大廈火災的慘痛教訓，強調「遲來的公義」之弊。該宗倫敦大火發生於2017年6月，調查委員會雖於同年年底展開工作，但因種種原因，最終報告延至2024年4月、即事發7年後才提交。目前刑事調查仍在進行，預計檢控決定要待2027年，刑事審訊更可能排期至2029年，意味著距離慘劇發生將長達12年之久。當地不少聲音歸咎公眾聆訊過程漫長，質疑公義來得太遲。他明言，委員會絕不希望香港重蹈覆轍。

對於外界關注調查範圍廣泛且複雜，陸啟康承認時間非常緊迫，坦言當初接任時，不少法律界人士都對能否如期完成工作抱有懷疑。他強調，至今取得的進度和成果得來不易，有賴委員會律師團隊的努力，以及政府與執法部門的全面配合。陸啟康指，律師團隊需要審視至少一百萬份檔案，從中抽絲剝繭揭示問題。而政府各部門的配合，包括安排證人出席聽證會及提交資料，對釐清工程顧問、承辦商及消防裝置承辦商在大維修工程中的角色，至為關鍵。

原因二：即使未有親身作供 委員會可作「不利認定」不影響最終結論

陸啟康表示，自開展工作以來，各方積極配合緊湊的時間表，在提交資料及聽證會過程中均未有提出不必要的申請。委員會感謝宏福苑居民及公眾的配合，令聽證會在短時間內取得最大進展。陸啟康強調，法定調查委員會雖有傳召證人及要求提交文件的權力，但同時亦屬正式法律程序，可能帶來程序上的延誤。

他提到，不少要求成立法定調查委員會的理由，源於部分涉事人士未有出席聽證會，令事實未能全面呈現。然而，獨立委員會至今已獲得各方提供超過一百萬份檔案，在律師團隊協助下，已就各方在火災及相關事宜中的角色與責任，以及大型樓宇維修工程招標是否存在系統性問題，掌握相當足夠的資訊，有信心就職權範圍內的事宜作出研判及結論。即使部分直接涉事人士未有親身作供或接受盤問，甚至未有提供書面回覆，委員會仍可根據現有資料作出不利認定，不會影響最終結論。

他強調，即使透過法定調查強制證人出席，亦不能強逼其合作，證人或會聲稱遺忘或答非所問。現時執法部門已對多名涉案人士及公司提起刑事檢控，刑事程序已展開，情況更為複雜，難以期望相關證人會如以往般配合。委員會現已掌握大量文件、通訊記錄、對話記錄及影片片段，對工程顧問及承辦商的角色已有清晰了解，進一步的個人責任追究應交由刑事及民事程序處理。

陸啟康強調，委員會不同意媒體以「升格」形容轉為法定調查，此說法給予公眾負面印象，彷彿現行程序屬低層次調查。

原因三：不同意以「升格」形容 或令公眾誤以為目為屬低層次調查

陸啟康強調，委員會不同意媒體以「升格」形容轉為法定調查，此說法給予公眾負面印象，彷彿現行程序屬低層次調查。現行調查深入且全面，每個細節包括居民投訴、政府書信、電郵來往及999通話內容均仔細審視，調查過程公開、公平且高效，並非必須透過嚴謹法律程序才能找出真相。

原因四：轉變調查方式需時雙倍 拖延問責及改革步伐

陸啟康表示，若現時轉變調查方式，必須即時休會數月，之後重新傳召證人及處理文件披露，委員會研判，即使僅針對職權範圍第一部分，最少亦需雙倍時間完成，最早提交報告的時間預計要延後至2027年第二季，對問責及改革步伐造成不良影響。

原因五：已掌充分資訊 現適時「收網」

他強調，現行調查中各方配合良好，委員會已對事件經過及原因有充分掌握，現時是適當時間「收網」，盡早就調查提交報告，以免因法律程序延誤拖慢問責及改革進度，令社會遲遲未能從傷痛中走出來。他重申，現行調查方式屬有效、公平且公開，未來將繼續以高效方式完成餘下工作。