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Save Lily｜孫玉菡：社工今早見父母評估情況 Danny暫住收容所狀況良好

社會
更新時間：11:51 2026-06-06 HKT
發佈時間：11:51 2026-06-06 HKT

男嬰Danny父母曾先生及關女士，日前因涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，並已獲准保釋。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）在活動後會見傳媒表示，社工今早已與該對父母會面了解其狀況，而男嬰目前健康狀況良好，正接受專業人士照顧。

 

男嬰在收容所健康狀況良好

孫玉菡續指，社會福利署已於6月3日向法庭申請保護令，目前正在處理中，法庭亦已發出命令將男嬰送往收容所暫住，目前男嬰已在收容所居住數天，健康狀況良好，並由專業人士悉心照料。他續稱，若父母提出探望男嬰，社署將會作出妥善安排，讓他們在社工陪同下進行探訪。社署將待法庭批出正式保護令，並啟動多專業個案會議及評估，以評估男嬰的健康及了解其家庭狀況。

孫玉菡強調，在多專業團隊完成整體評估工作後，社署將向法庭提交下一步的工作計劃。現階段首要工作是妥善照顧男嬰，並與其父母保持密切溝通，同時配合法庭處理保護令事宜。

另外，Danny父母早上與社工會面後，隨即到入境處總部辦出世紙，而當局已核實有關資料。

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